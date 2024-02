TE NOĆI PEVAĆU ZA MAJKU: Lena Kovačević o predstojećoj "Pesmi za Evroviziju" na kojoj se takmiči sa numerom "Zovi me Lena"

SRBIJA se sprema da na festivalu "Pesma za Evroviziju" (PEZ) izabere svog predstavnika na 68. "Evrosongu", koji će u maju biti održan u Malmeu.

Foto Irina Duplevskaja

Među 28 takmičara koji će pokušati da overe kartu za Švedsku je i pop i džez umetnica Lena Kovačević, sa pesmom "Zovi me Lena". Mnogi su se začudili što je Lena odlučila da se prijavi na PEZ, s obzirom na to da već ima uspešnu karijeru. Na pitanje kako gleda na "Evrosong" gde se, čemu svedočimo godinama unazad, sve manje pažnje poklanja kompoziciji, a sve više šokantnom scenskom nastupu, ili nečemu što će privući pažnju, Lena za "Novosti" odgovara:

- Nikada ranije se nisam prijavljivala jer nisam radila pesme za festival, a sada mi se desila numera koja se meni dopala za tu namenu i koja na neki način ima jedan jezički štos. Pesma je prvobitno bila u bržem ritmu i malo drugačijem stilu, jer sam želela da se moja majka, koja je tada bila živa, zabavi gledajući mene i moj bend. U međuvremenu se desilo da nas je ona napustila i mi smo adaptirali pesmu mom aktuelnom stanju emocija, tako da je nastala ova konačna verzija koju publika sada može da čuje. Za mene je ovo takmičenje pre svega muzički događaj, tako da se i mi spremamo da na sceni, u mom stilu, ispričamo jednu muzičku priču. Verujem da publika uvek ceni dobru pesmu, pre svega.

Takmičarsku pesmu "Zovi me Lena" Darka Dimitrova i Vladimira Danilovića posvetili ste majci Nadi koja je nedavno preminula. Slušaoci ističu njen kvalitet, ali i emociju koja se oseća u interpretaciji. Da li vam je bilo teško da je otpevate?

- Bilo je teško jer se sve dešavalo u vreme kada je otišla, to se na snimku i čuje, otišla sam u Skoplje sa ogromnim teretom tuge, pa ipak ova pesma i činjenica da mogu da kažem nešto u tom trenutku me zaista leči. Hvala Darku na razumevanju i pažnji, ogromna je stvar da jedan divan autor kao on piše za mene pesmu prema onome kako se ja osećam i šta prolazim. Moja majka je uvek bila jedna od najpozitivnijih žena koje sam u svom životu srela. Uvek se trudim, ugledajući se na nju, da ljude oko sebe činim da se osećaju bolje nego što se osećaju - da budu vedri, raspoloženi. Ova pesma meni pomaže na tom putu i obradujem se da čujem kako se ljudi sa njom povezuju.

Prvi koncert posle majčine sahrane imali ste nakon četiri dana u Smederevu i kao pravi profesionalac smogli ste snage da ga održite, uprkos ogromnom bolu zbog gubitka roditelja. Da li ste strahovali da vas na bini ne savladaju emocije?

- Jesam, bilo je teško i bolno, ali i lekovito. Za mene je susret sa publikom potpuno lekovit. Ta razmena emocija te večeri u Smederevu bila je zaista posebna. Zahvalna sam svakoj osobi pojedinačno koja je bila u publici. Sa druge strane, muzika je moj posao, tako da sam shvatila da treba da radim i nastavim sa obavezama, jer je to upravo ono što nas je i moja majka učila. I sama je celog života bolovala za svojom majkom koju je rano izgubila, ali me je njena ljubav prema životu, nama, poslu i svakom izazovu toliko inspirisala. Za nju sve radim i sada kada fizički nije tu, pa tako i taj nastup 27. februara na "Pesmi za Evroviziju".

Kako vam se dopadaju pesme ostalih takmičara, ko je po vama u top pet? Ko su favoriti vaših sinova?

- Meni se dopada što su svi izvođači drugačiji i što svako, ko možda još uvek nije afirmisan, dobija priliku da se predstavi široj publici. Upravo to i jeste svrha muzičkih takmičenja. Što se tiče moje dece, njihovi afiniteti su okrenuti prema sportu najviše i mada prate i vole da budu u toku sa onim što se dešava, što mi je skroz simpatično, s obzirom na njihove godine.

Šta po vama može ove godine da prođe na "Evrosongu" u Malmeu?

- Trenutno sam okrenuta domaćem izboru i samo mi je to u fokusu. Imamo redovne probe, trudim se da sve bude kako sam osmislila, da se na svoj način predstavim publici "Evrovizije". Ovo je veliko takmičenje sa dugom tradicijom i odlična platforma da pokažete svoju muzičku priču, svoj stil. Radujem se tome.

Režirala spot "Da li voliš me"

NA Dan zaljubljenih objavili ste spot za novu pesmu "Da li voliš me", koji ste prvi put režirali. Kakva je razlika biti ispred i iza kamere?

- Veoma je bilo uzbudljivo, posebno što je priča u spotu ispričana kroz tri različita ženska lika koje tumačim. Oduvek mi je bio zanimljiv rad iza kamere, kao što volim i rad u studiju i komponovanje. Za ovu pesmu sam imala već jasno zamišljeno kako sve treba da izgleda, tako da sam odlučila da se oprobam u režiji. Drago mi je što se ljudima ozbiljno dopada spot, volela bih da ostanem kreativna i otvorena za neke buduće stvari.

Hvala Filipu Bulatoviću na divnoj muzici i tekstu i Darku Dimitrovu na sjajnom aranžmanu i produkciji.