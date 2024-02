NISAM MOGLA DA VERUJEM: Neda Ukraden prisetila se prvog i otkrila šta sprema za predstojeći koncert (FOTO)

POP DIVA Neda Ukraden 14. marta održaće veliki solistički koncert u MTS dvorani u Beogradu.

Foto: ATA images

Tom prilikom, Neda se u razgovoru za "Novosti" prisetila svog prvog koncerta koji je bio davne 1975. godine, ističući koliko joj to znači i dan danas. Foto: ATA images

Evo, ja sam po ko zna koji put u ovoj divnoj dvorani, za koju me vežu zaista divne uspomene. To je dvorana u kojoj sam održala svoj prvi veliki solistički koncert, davne 1975. godine. Ja sam mnogo puta pričala o tome, a danas još jednom to ponovim kako je za nas mlade pevače bilo nastupati u tadašnjem Domu sindikata, to je bila najprestižnija dvorana – rekla je ona, pa nastavila:

- To je zaista kultno mesto. Nekadašnji Dom sindikata je prostor za održavanje solističkih koncerata gde samo nastupaju prave zvezde, odnosno ličnosti koje imaju ime i prezime, integritet i pevači koji imaju pesme, hitove, albume, popularnost. Na početku karijere i kada su se desili prvi uspesi, pogotovo kada sam postala član najveće estradne organizacije "Beogradska estrada", javila se želja da i ja održim baš tu prvi solistički koncert. To je bilo ostvarenje mojih snova. Za mene je svaki koncert veliki koncert koji je vredan poštovanja, truda, publike i njihovog vremena i novca. Foto: ATA images

Muzička zvezda sa osmehom na licu govorila da je zaista srećna što joj je karijera ispunjena mnogobrojnim koncertima.

-Od tada do danas je prošlo mnogo godina, karijera mi je ispunjena mnogobrojnim koncertima. Što u tadašnjoj Jugoslaviji, što u drugom okruženju, na Balkanu. Pre svega Rumunija i Bugarska u kojima sam i dan danas, ne samo popularna nego jedno kultno ime – istakla je diva i dodala šta će biti na repertoaru i koju posebnu pesmu će pevati i kako je došla na tu ideju:

Biće svega, starih i novih pesama, sevdah - kompilacije narodnih pesama koje sam uradila sa Ljubom Kešeljom, a zapevaću pesme koje do sada niste imali prilike da čujete, nigde do sada. Zamolila sam Batu Kovača da mi uradi pesmu, Marina da napiše tekst. To je bio dogovor u februaru. 2. marta meni umre otac, u 69. godini. Užasno smo bili vezani, ja sam bila jedinica. Ja sam to užasno doživela, ali šou je morao da se nastavi - rekla je Neda i nastavila: Foto: ATA images

- Marina je znala moju porodicu, znala je kroz šta sam prošla kada je otac bio bolestan i ona tada napiše tekst za pesmu "Eh da sam samo tebe slušala, ćale". Ja vam neću prepričavati tu pesmu, ne znam ni kako sam je otpevala. Svaka reč je neka moja situacija. Ta pesma je na kraju otišla u zaborav, a iskopala ju je Ilda Šaulić i nju ću zapevati na koncertu - završava Neda.

