EVROVIZIJA OPET ZASVIRALA POLITIČKIM NOTAMA: Ukrajina ponovo glavni favorit, Palestinac gura Izrael na treće mesto

Uprkos brojnim pozivima da se Izrael diskvalifikuje sa takmičenja zbog "brutalnog oružanog sukoba u Gazi", nakon žreba kojim je određen redosled nastupa zemalja jasno je da će se izraelska zastava vijoriti u Malmeu. Istovremeno, dok je Island jedna od zemalja koja poziva na zabranu učešća Izraela, na tamošnjem nacionalnom takmičenju favorit za pobedu je Bašar Murad, pevač palestinskog porekla, pa je tako Island trenutno treći na kladionicama za pobedu na takmičenju u maju.

Nije ovo prvi put da popularno takmičenje nazivaju "političkim". Poslednji put kada su te optužbe stigle, mnogi bi rekli s pravom, bilo je 2022. godine sa pobedom Ukrajine u kojoj je samo tri meseca ranije izbio rat. Sa 192 poena od žirija i neverovatnih 439 poena od publike, Kaluš orkestra sa pesmom "Stefanija" bio je ubedljivi pobednik, ali zbog rata koji u Ukrajini bukti i dalje, uloga domaćina Pesme Evrovizije 2023. pripala je drugoplasiraoj Velikoj Britaniji.

Ovogodišnje takmičenje, nažalost, donelo je i nove kontroverze. Ukrajina je na kladionicama treću godinu zaredom glavni favorit za trijumf, a pri samom vrhu nalaze se i Island i Izrael. Nakon što su se umetnici sa Islanda i iz Finske suprotstavili učešću Izraela, javno su se oglasili umetnici iz zemlje domaćina. Više od 1.000 švedskih umetnika potpisalo je otvoreno pismo protiv učešća Izraela na muzičkom takmičenju, uključujući poznate međunarodne izvođače kao što je Robin i nekadašnje učesnike kao što je operska pevačica Malena Ernman, inače majka klimatske aktivistkinje Grete Tunberg.

Evropska radiodifuzna unija (EBU), podsetimo, isključila je Rusiju iz takmičenja nakon pokretanja invazije na Ukrajinu. Godinu pre, isključena je i Belorusija zbog, kako je navedeno, načina na kojim se odnosila prema ljudskim pravima i slobodi štampe.

Izraelsko-palestinski sukob i ranije bio u fokusu

Palestinski pevač Bašar Murad zvanično je imenovan za kandidata na nacionalnom takmičenju za predstavnika Islanda. Murad, poznat po tome što se kroz svoju muziku bavi temama kao što su izraelska okupacija i rodna ravnopravnost na Bliskom istoku, biće među deset umetnika koji se bore za mesto u polufinalu Songvakepnin 2024.

Tridesetogodišnji pop umetnik sarađivao je sa bivšim predstavnicima Islanda na Evroviziji - Hatari, pank rok grupom poznatom po svom otvorenom protivljenju prisustvu Izraela na palestinskim teritorijama tokom takmičenja održanog u Izraelu 2017. godine. Kladionice Muradu trenutno daju šansu od 41 odsto za pobedu na nacionalnom izboru.

Da sve bude zanimljivije, Tali Golegrant, pevačica poreklom iz Izraela, pobedila je na takmičenju za predstavnika Luksemburga, uprkos tome što je su kladionice čak 49 odsto šanse davale jednoj drugoj pesmi. U komentarima na gotovo svakoj objavi na društvenim mrežama koja se tiče Luksemburga sada se vijori izraelska zastava.

Tema izraelsko-palestinskog sukoba i ranije je dospevala u fokus na ovom muzičkom takmičenju. To je bilo posebno izraženo tokom takmičenja 2019. godine koje je održano upravo u Tel Avivu. Godinu ranije u Lisabonu je na Evroviziji pobedila izraelska pevačica Neta, a manje propalestinske grupe protestovale su tokom takmičenja.

Uoči takmičenja, pomenuta islandska grupa Hatari je dospela na naslovne strane zbog svojih političkih izjava o izraelskoj okupaciji Palestine, što je izazvalo upozorenje Jona Ola Sanda, izvršnog supervizora EBU, upozoravajući da se ne pomeraju granice tolerancija EBU-a. Uprkos upozorenju, tokom finala, članovi Hatarija istakli su transparente i palestinske zastave kada je objavljen rezultat teleglasanja za Island. EBU je na kraju kaznio Island zbog kršenja propisa takmičenja.

Gostujući u revijalnom delu iste večeri američka pevačica Madona na bini je imala igrače koji su na kostimima nosili izraelsku i palestinsku zastavu. Pevačica je kasnije rekla da je to bila "poruka mira i jedinstva", ali EBU nije bio baš entuzijastičan.

Iako pravila takmičenja strogo zabranjuju bilo kakvu promociju političkih poruka, ovo je bilo više puta kršeno u prošlosti i od strane samih organizatora. Između ostalog, tokom prošlogodišnjeg takmičenja u Liverpulu prikazana su i plavo-žuta krila na ekranu kao znak solidarnosti sa Ukrajinom.

Još malo politike na Evroviziji...

U protekle dve decenije gotovo da nije prošlo takmičenje na kojem bar na trenutak nije bilo neke kontroverze u vezi sa nekim takmičarom. Situacija je posebno problematična od 2014. godine i ruske aneksije Krima, kada su zaoštreni odnosi Kijeva i Moskve, a gotovo svaki izabrani predstavnik dve zemlje bio problematičan za drugu stranu.

Ukrajina je svoju drugu pobedu u istoriji takmičenja (prva je bila pobeda Ruslane 2004.) izvojevala 2016. godine kada je Džamala trijumfovala sa pesmom "1944" čiji tekst referiše na deportaciju krimskih Tatara. S obzirom na događaje na Krimu mnogi su videli ovo kao "politički stav" prema Rusiji.

Iako je sledeće godine bilo poziva da Rusija bojkotuje takmičenje u Kijevu, oni nisu uslišeni, pa je za predstavnicu izabrana Julija Samojlova. Međutim, njoj je ulazak u Ukrajinu zabranjen jer je 2015. godine, prema ukrajinskom zakonu, ušla na Krim ilegalno, odnosno ušla je na poluostrvu preko teritorije Rusije, a ne Ukrajine. Nuđeno joj je da se takmiči "iz daleka" ili da Rusija izabere drugog predstavnika, što je odbijeno i što je na kraju dovelo do toga da se Rusija povuče.

Prethodno, sa takmičenja 2009. godine povukla se Gruzija. Ta zemlja je, na takmičenju koje se inače te godine održavalo u Moskvi, htela da nastupi sa pesmom "We Don't Wanna Put In", što je nakon rusko-gruzijskog rata za neke jasno sugerisalo na ruskog predsednika Vladimira Putina. Iako su postojali pozivi da tekst pesme bude promenjen, Gruzija je odlučila da ipak ne učestvuje.

I Srbija ove godine u fokusu

Srbija još nije izabrala svog kandidata za pesmu Eurovizije, ali jedna pesma je svojim stihovima već izazvala pažnju društvenih mreža. U pitanju je pesma "Gnezdo orlovo", koju peva Anđela Ignjatović Breskvica i koja je pre samo 10 dana postavljena na Jutjub. Za tih pet dana ima više od dva miliona pregleda, mnogo više od bilo kojeg konkurenta.

Međutim, njena pesma je već postala predmet polemika na balkanskom delu društvenih mreža i to zbog stihova. Pojedini korisnici društvenih mreža analizirali su stihove i došli do zaključka da pesma "Gnezdo orlovo" govori o etničkom čišćenju Albanaca.

Tvrdi se da "proleće", koje se pominje u stihovima koji su analizirani, simbolizuje početak NATO bombardovanja Srbije 1999. godine, a za završne stihove koji glase "tata kaže malom Orlu biće sine gotovo, otići će crne ptice, vedro biće ponovo", tvrdi se da u potpunosti raskrinkavaju nameru tekstopisca i da govore o "etničkom čišćenju Albanaca".

Ovo slobodno tumačenje ovih stihova očekivano je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama, mnogi su vređali Anđelu Ignjatović, a njenu pesmu nazivali "genocidnom". S druge strane ima mnogo i onih koji, u skladu sa ovakvim tumačenjem teksta, kažu da je pesma zapravo poziv na oslobađanje Kosova i Metohije od okupacije, a ima i onih koji kažu da je tekstopisac uspeo u svojoj nameri da napiše pesmu o Kosovu, a da ga nigde zapravo ne pomene i tako da svi znaju o čemu on peva. Bilo kako bilo, "Gnezdo orlovo" za sada ima mnogo više pregleda od bilo kojeg konkurnta i mnogi ga već proglašavaju favoritom Pesme za Evroviziju, a Breskvicu srpskim predstavnikom u Malmeu.

Da je politika bila prisutna na Evroviziji od samog početka govori i to da se najčešće glasa u odnosu na političku privrženost, ili bar tako mnogi veruju. Kada naučnici govore o Euroviziji, poput istoričara Dejana Vuletića sa univerziteta u Beču, on kaže da je sama činjenica da se na Eurosong šalju pesme iz države zapravo govori da je to pozornica za razigravanje međunarodnih odnosa i da je glasanje uvek gledano kroz politička značenja veza između država.

