PUBLIKA VOLI ŠTO SVE RADIM IZ DUŠE: Slađa Alegro o karijeri, planovima, proslavi godišnjice braka (FOTO/VIDEO)

POP-FOLK ZVEZDA Slađana Dragaš, alijas Slađa Alegro, važi za jednu od najzaposlenijih pevačica kada su nastupi i terenski rad u pitanju, nema sumnje da na njih dolaze sve generacije.



- Mogu slobodno da kažem da dugi niz godina nema stajanja kada je terenski rad u pitanju, nema prekida i nema odmora, kao i deljenja na zimsku, letnju ili kakvu sezonu, nema slobodnih vikenda, Bogu hvala da je tako - kaže Slađa za „Večernje novosti" na početku razgovora.

*Koja je vaša tajna i recept mladog i lepog izgleda?

- Ne postoji tajna. Srećna i zadovoljna sam žena, zdrava i u glavu, i u duh i u telo, što se kaže (smeh). Bez nekih laži, godine su stigle, ali trudim se da sačuvam sebe u smislu zdrave nege, treninga, koliko stignem zdravo se hranim, odmaram kada god mogu, ne pijem i ne pušim. Smatram da su unutrašnji mir i sreća koju imam, odraz mog izgleda.

*Nedavno ste izdali baladu „Kuća od zlata“, da li su se slegli utisci nakon dva meseca od njenog izlaska?

- Super je sve. Pesma je lepa i slobodno mogu reći da je narodna balada. Uradila sam je iz srca i svidela mi se na prvu. Ne merim, ne vagam, radim iz duše, pa je tako bilo i ovog puta. Emocija je nešto što mene obeležava i drago mi je zbog toga.

*Osim novogodišnjih i božićnih praznika, januar je za vas mesec slavlja i na privatnom planu. Kako ste obeležili i proslavili godišnjicu braka sa suprugom Zoranom?

- Da, u januaru su "naši datumi". Pre osam godina, koliko smo u braku, 11. januara bilo je opštinsko venčanje u Obrenovcu, a 23. smo se venčali u Hramu Svetog Save u Foči i bila su to dva skromna ručka. Sve slavimo i važno je da ima što više slavlja, kao i da se lepe stvari obeležavaju. *Postoji li "recept" za uspešan i srećan brak?

- Razumevanje je osnov. Svako treba da bude svoj i, ako ima razumevanja, svaka situacija može da se prenebregne i da se reši. Kada se „svetla ugase“ i kada smo nas dvoje sami, važno je da smo dva dobra druga i prijatelja, da se razumemo čak i kada ćutimo i da koračamo ka istom cilju.

*Koliko se Slađa razlikuje privatno i poslovno?

- Nema razlike, ista sam. Na sceni se mora imati doza odgovornosti da se odradi nastup ili koncert, čak i kada imate neki problemčić, morate nakratko zaboraviti na to. Uvek i kada me emocija ponese, umem i tu da zaplačem, ali i da se radujem. Popularnost me nije promenila i ostala sam ista, od početka karijere do sada. Kompletan intervju sa Slađom pogledajte i uživajte u videu ispod:

