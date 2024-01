ACA SOFRONIJEVIĆ O DEVOJCI: POZNATA NOVINARKA JE "KRIVA" ZA SVE: Pokušavala je da nas spoji još od 2019, al neće ona, neću ja

ALEKSANDAR ACA SOFRONIJEVIĆ prvi put je otkrio kako se upoznao sa svojom sadašnjom devojkom.

- Evo reći ću vam. Premijerno ću da kažem, ovo je premijera za ceo svet. Vesna Milanović! Kaže ona meni 2019, znaš kakvu drugaricu ja imam za tebe. A ja kažem, ma daj na molim te. Ne volim to da me neko sa nekim upoznaje. Onda ona priča meni za nju, a njoj za mene.Tako to traje, neće ona, neću ja, nikako.

Novinarka je onda u Sofrinom prisustvu obavila video poziv sa svojom drugaricom koju mu je "namenila":

- Pozove me na videopoziv. Ja se javim, mislim, uvek se javim. E, ovo je Kosana. Dobro, ćao, ja mahnem. I to je to. I nekako se mi zapratimo na Instagramu i to je to, ništa više. Tu gde ja treniram, ispostavi se da ona tu radi privatno u toj bolnici, ona je oftamolog.

- Tu se mi kao zvanično upoznamo, i od tog nekog prvog pogleda je sve krenulo, i neke poruke, i neka komunikacija, i eto, da kažem da je Vesna Milanović kriva za sve. Pokušavala je da nas spoji od 2019, a spojili smo se 2023. Nisam hteo jednostavno, kao ni ona jer nismo u tom fazonu da nas drugi ljudi spajaju.

