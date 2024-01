MILICA PAVLOVIĆ SE NE OGLAŠAVA VEĆ DVE NEDELJE: Opšti haos na mrežama, evo ko kreće u potragu za njom

MILICA PAVLOVIĆ poslednjih meseci konstantno je bila u žiži javnosti, a posebno interesovanje i oduševljenje kod njenih fanova izazvao je njen koncert pred oko 20.000 ljudi u Areni.

Pavlovićeva je nakon koncerta održala još nekoliko koncerata u okviru Nove godine i Božića, obavestila fanove da je ušla u muzički studio na nekoliko dana i ubrzo zatim nestala.

Kao što se već pisalo, Milica se od tog momenta nije oglašavala prvo osam dana, što je izazvalo čuđenje kod njenih fanova, a onda je preraslo u strah i paniku.

Danas je već dve nedelje kako Milica nije objavila nijedan post i stori na Instagramu, kao ni na drugim društvenim mrežama.

- Pošto Milice nema već duže vreme na društvenim mrežama ja mislim da je vreme da banemo u Bunibrod - jedan je od komentara zabrinutih fanova, dok su se mnogi nadovezali i složili sa njim.

- Za to vreme postavlja se pitanje šta se to zaista dešava sa Milicom, gde je i šta radi, ali jedno je sigurno - saznaćemo kad za to dođe momenat, a nedavno smo pisali o njenom odnosu sa Teom Tairović.

