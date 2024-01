IMALA SAM SVE SNIMLJENO: Branka Sovrlić otkrila koja Brenina pesma joj je izmakla za dlaku

BRANKA SOVRLIĆ ima pesme koje su postale vanserijski hitovi, a malo ko zna da mnoge njene numee potpisuje ni manje ni više nego njen suprug.

Ipak, pojedine pesme su joj se dopale na prvu loptu, ali kako kaže, nisu joj bile suđene.

-U početku karijere imala sam jednu pesmu i već snimila i matricu i sve i na kraju je Miša Marković dao Breni tu pesmu. I onda mi je rekao ‘Daću ti dve pesme, a dve neću’, iako sam bila početnica i imala sam snimljeno sve, matrice sam snimila u studiju 5, do kojeg nije bilo lako doći, a to si mogao samo ako si dobar pevač stvarno- počela je priču Branka, a potom nastavila:

-Ja sam mu tada rekla ‘Neću ti uzeti nijednu pesmu’. Krenula je već turneja, beogradska estrada me je tad odmah zapazila i predložila me PGP-u, a znate kako je to bilo, osam urednika odlučuje da li ćete da snimate kada donesete demo. I ja sam odmah snimila i dobila zeleno svetlo za ploču.

Na pitanje koju pesmu je Miša Marković dao Lepoj Breni umesto njoj, Branka je odgovorila:

-„Recite mu da ga volim“, eto, to je bila moja jedina nesuđena pesma. Krenulo se malo trnovito, ali dobro- otkrila je pevačica.

Iako se i sama Branka oprobala u pisanju tekstova, kako kaže, uvek je taj deo posla radije prepuštala suprugu koji je tvorac njenih najvećih hitova.

-Moj suprug je zaista vanserijski inteligentan, načitan je i fakultetski obrazovan, poliglota. Dovoljno je da mu kažete samo neki naslov ili reč i on smisli tekst. Čak i pesme koje sam snimala od drugih kompozitora često je menjao, bar neke reči, da to sve ima smisla i bude savršeno. Radio mi je i spotove, normalno, iz prevelike ljubavi prema meni je samo meni pisao- rekla je Branka.

