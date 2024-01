TO SHVATIŠ, TEK KADA OSTANEŠ SAM: Nada Blam o borbi koju je preživela kao samohrana majka

NADA BLAM u svojoj karijeri dugoj skoro pola veka je odigrala mnogobrojne premijere i predstave.

Nada je u emisiji Grand Magazin otkrila detalje privatnog i ljubavnog života koji nije bio baš tako jednostavan sudeći da glumica ima iza sebe razvod braka i činjenicu da je sama odgajala ćerku.

–Jednostavno život je sastavljen od milion elemenata. Ja sam to naravno kasnije shvatila kada sam porasla, kada sam dobila neke ozbiljne godine, da nivoi ljubavi treba da se menjaju, ali ja sam specijalista bila za ono što je početak, ono kad si očaran partnerom, ali posle ta očaranost treba da pređe u realnost, e tu ja bagujem, tu počnem da bagujem – ispričala je glumica o svom pogledu na ljubav, zatim se dotakla toga kako je podnela to što je samohrana majka:

-Taj recept ne bih nikome dala. Ja sam ga probala, i to je recept veoma,veoma složen, i ne može svako da istera to. Kad god dođu mlade osobe uvek kažem da treba do kraja izdržati. Svako ima svoju rampu dokle može da izdrži. Ja mislim da je to đavolja igra , ne zbog mene nego zato što je u prirodi tako da detetu trebaju dva roditelja, ti to shvatiš tek kada ostaneš sam, dete ima razvojne potrebe i onda kreće i griža savest, onda čovek počne pomalo da se gubi – rekla je Nada iskreno.

U iskrenom razgovoru glumica je otkrila svoja duboka iskustva o roditeljstvu i da li postoji neki savet koji bi podelila o vaspitanju dece.

-Ne postoji savet. Ono što samo mogu da kažem, možda sam imala greške u prezaštićivanju, možda i drugi roditelji to imaju, ali se svako roditeljstvo razlikuje. Tvoje od onog što su tvoji roditelji radili, i ja uvek kažem, trudeći se da ne napraviš greške koje misliš da su napravili tvoji roditelji svakako napraviš nove – istakla je.

