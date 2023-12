ALEKSANDRA PRIJOVIĆ JE NOVA VERZIJA CECE RAŽNATOVIĆ: Jelena Karleuša izazvala opštu pometnju svojoj izjavom

JELENA KARLEUŠA poznata je kao dama koja nema dlake na jeziku.

Za kolege obično ima zamerke, ali i reči hvale. Za kolege obično ima zamerke, ali i reči hvale. Sa mnogima je na ratnoj nozi, ali sa nekim koleginicama se odlično slaže i podržava ih na svakom koraku.

Pre samo par meseci JK je digla bunu na društvenim mrežama, kada je iznela mišljenje o Prijinoj karijeri. Ipak, nakon žestokih opaski, Jelena je obrnula ploču i javno ishvalila Aleksandru na sva usta.

Sada je ponovo iznenadila izjavom, u kojoj je prokomentarisala uspeh Aleksandre Prijović i povezala je sa Cecom Ražnatović:

- Aleksandra Prijović je savršeni otisak Cece. Ona gleda kao Ceca, ima njenu mimiku, šminka se i oblači kao ona, ali nema Cecin negativni prefiks. Prija 2023. jeste "apgrejdovana" verzija Cece, ali sve što je kvarilo softver odbačeno je.

Podsetimo, Jelena Karleuša i Aleksandra Prijović su se nedavno susrele oči u oči u jednm prestoničkom restoranu, a JK se potom oglasila i otkrila o čemu je pričala sa mlađom koleginicom.

- Prija je izuzezetno prijatna žena koja mi je prišla s puno poštovanja, pohvalila moju decu kao lepo vaspitinu i neodoljivo me podsetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac, koje su isto tako megafine u komunikaciji sa mnom. Šta da kažem, sem da me vole te blage žene (ne znam šta vide u meni divljoj). I da me tim "mac mac", pristupom potpuno razoružaju. Da sam muško, vrtela bi me oko prsta, kupila bih im po Birkin, ovako imaju svu moju podršku - napisala je Karleuša na Instagramu.

