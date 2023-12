PUKA VEZA POSLE SEDAM GODINA: Maraja Keri raskinula sa dečkom

AMERIČKA pevačica Maraja Keri i njen dečko Brajan Tanaka raskinuli su nakon sedam godina veze, saopštio je danas Tanaka.

Foto: Prinstkin

-Naša odluka da krenemo različitim putevima je obostrana, i dok se krećemo ovim odvojenim putevima, činimo to sa dubokim poštovanjem i neodoljivim osećajem zahvalnosti za neprocenjivo vreme koje smo podelili. Uspomene koje smo stvorili i umetnička saradnja su zauvek urezani u moje srce, napisao je Tanaka na Instagramu.

On i Maraja Keri su se upoznali kada se Tanaka pridružio njenoj muzičkoj turneji "The Adventures of Mimi" 2006. godine kao rezervni plesač.

Glasine o njihovom razlazu počele su da se pojavljuju na društvenim mrežama kada su fanovi Maraje Keri primetili da se Tanaka nije pridružio američkoj pevačici na njenoj turneji "Merry Christmas One and All!".

BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike