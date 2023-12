DA LI JE NEKO MOGAO DA ZAMISLI MENE DA TO PEVAM? Evo kojoj našoj pevačici je prvo bila namenjena pesma "Žena od sultana"

TIJANA MILENTIJEVIĆ poznatija kao Tijana Em, napravila je bum pesmom "Žena od sultana" koja je preko noći postala veliki hit i njena lična karta.

Međutim, manje je poznato da ju je pre nje otpevala naša poznata pevačica, ali se u pesmi nije pronašla.

- Pevala sam mnogo demo snimaka i postoje pesme koje su mi se dopadale, ali bih to ja nekako čačnula. Ali mislim da svaka pesma nađe svog izvođača. Recimo sad moj 'Imendan', ne mogu da zamislim da tu pesmu neko drugi peva. Dešavalo se sa pesmom 'Žena od sultana', koju sam ja otpevala i demo i prateće vokale i sve, pa je Tijana snimila i postala je čudo prirode. I onda su me svi pitali zašto je ja nisam uzela, zašto sam pustila da ta pesma ode nekom drugom - otkrila je Slađa Alegro u emisiji "Show se nastavlja"

Ona ističe da se zbog toga ni malo ne kaje i da je pesma otišla u prave ruke.

- Da li je neko mogao da zamisli mene da pevam "Žena od sultana"?! Ja sam dobila taj tekst jer sam ja zamorče mog producenta. On prvo donese meni da ja to pregledam i dam sud i ja sam to pročitala i rekla da je to odlično, ali da ja to ne mogu. Super je sve to, ali ja ne vidim sebe u tom tekstu i ja zaista garantujem da, da sam ja otpevala tu numeru, ona ne bi ni upola prošla tako dobro, jer se ovde spojilo nekoliko faktora. Od njene mladosti, lepote i onog spota, ja to ništa ne bih tako uradila i onda bolje da ne čačkam - iskrena je bila Slađa.

