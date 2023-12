OTAC MI JE REKAO DA JE TO ZAVRŠENA PRIČA: Viki Miljković progovorila o ključnom momentu u karijeri

VIŠEDECENIJSKU karijeru Viki Miljković krase brojni hitovi, veliki koncerti i uspešni nastupi, međutim malo ko zna da njen put do uspeha nije ni malo lak

Foto: Novosti

Violeta je u svoje muzičke snove verovala čak i kada nije imala podršku ljudi iz sveta muzike, a svojevremeno je ispričala kako je poznati kompozitor savetovao da batali mikrofon.

Foto: Novosti

– Dragan Aleksandrić je procenio da nisam talentovana i rekao je mom ocu da treba da završim školu i da se udam, a da od pevačke karijere nema ništa. Tada su mi sve lađe potonule. Možda me on nije pažljivo slušao jer je bio prezauzet, a možda ja nisam bila dovoljno zrela, bila sam dete. Otac mi je rekao da je to završena priča-ispričala je pevačica i svojim primerom dokazala da nikada ne terba odustajati od svojih snova.

–Ipak, nisam odustajala i posle godinu i po dana ubedila sam ga da se obratimo Marini Tucaković, koja je prepoznala moj talenat. Uspela sam i da završim školu i da se udam, tako da je sa te strane Aleksandrić bio u pravu– prisetila se pevačica.

Foto: ATA images

Mnogo godina kasnije Dragan Aleksendrić je istakao da se i suvim profesionalcima dešava da greše te priznao da u to vreme nije obratio dovoljno pažnje na Viki.

–Savetovao sam joj da nastavi školu, da završi fakultet, što je ona i uradila. Ali je u pevanju napravila odličan posao. Ona i Taške su super tandem, on je predivan momak-istakao je kompozitor.

FOTO: Ata images

Podsetimo, Viki Miljković je sa samo šesnaest godina ušla u svet estrade.

–Zahvaljujem se onome gore, jednostavno mislim da Bog dragi to sve tako namesti i odredi kako će biti. Ja sam očigledno miljenica čim mi je mnoge kockice sastavio kako treba (smeh) Imala svoju porodicu kao podršku, ali i Marina Tucaković je od samog starta bila uz mene-rekla je Violeta, ne skrivajući da njeni roditelji nisu imali finansijskih sredstava uprkos ogromnoj želji da joj obezbede sve što treba:

-Marina Tucaković je rekla da dođemo kod nje kući i kompletno me obukla, a mojima je rekla da budžet koji su odvojili sačuvaju za neka moja naredna pojavljivanja. Poslala nas je u jedan čuveni butik u gradu gde su se oblačile sve pevačice da i ja pronađem sebi garderobu. Obukla mi je jednu dugačku suknju, ali nijedne štikle nam se nisu uklapale. Posavetovala me je da na probi budem u štiklama i da se posle izujem i izađem bosa i ja sam tako i uradila. Program je išao uživo i nastao je haos u režiji, pitali su se ko me je pustio takvu, ali niko nije mogao da me skloni.

(Grand)

