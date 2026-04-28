Republika Srpska

FESTIVAL OKUPIO 150 HARMINIKAŠA: U bijeljinskom Centru za kulturu 18. Međunarodni festival

Б. Милошевић

28. 04. 2026. u 05:00

KONCERTOM u bijeljinskom Centru za kulturu, zvanično je otvoren 18. Međunarodni festival "Dani harmonike" koji je okupio veliki broj umetnika iz celog sveta. Na festivalu učestvuje oko 150 umetnika na harmonici iz 15 država Evrope i sveta, a u koncertnom delu programa, učestvuje svetski poznat i priznat virtouz harmonike, profesor Jurij Šiškin.

ФЕСТИВАЛ ОКУПИО 150 ХАРМИНИКАША: У бијељинском Центру за културу 18. Међународни фестивал

Foto: B. Milošević

- Ponosni smo na činjenicu da organizujemo još jedan festival harmonike, 18. po redu, i danas postajemo punoletni - kaže Slaviša Perić, direktor Festivala.

Ovaj festival je pozicionirao Bijeljinu i RS na kulturnoj mapi Evrope i sveta i slovi za jedan od najpriznatijih svetskih festivala akademske harmonike.

- Dugujemo zahvalnost svim učesnicima koji su godinama bili na festivalu, i na taj način doprineli, da ovaj festival bude tako visoko ocenjen u svetu. Pre svega mislim na maestra Jurija Šiškina, Vladimira Murzu koji su prijatelji festivala duže od decenije - kaže Perić i dodaje da će publika na sceni videti i prošlogodišnjeg pobednika festivala, Đorđa Krstivojevića iz Srbije, ali i pobednika šampionata Rusije 2025, mladog umetnika Ruslana Koškina.

Mirko Paterini, muzičar iz Italije i predsednik Svetske konfederacije akordeonista,pohvalio je Festival harmonike u Bijeljini, kao jednu od najbolje organizovanih manifestacija te vrste u svetu.

Učesnici

JURIJ Šiškin ističe da ove godine ima puno učesnika iz Rusije i da očekuje dobre rezultate, ali da postoji ozbiljna konkurencija u izvođačima iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

O Festivalu harmonike u Bijeljini, pohvalno se izrazio i Jurij Šiškin, profesor harmonike sa Konzervatorija u Rostovu na Donu, istakavši visok nivo izvođenja počev od najmlađih do studenata sa muzičkih akademija.

- Tokom izvođenja dajemo sve od sebe, svoje srce ostavljamo na sceni, ali i bijeljinska publika zna da sluša i vrednuje ono što se pokaže na sceni - rekao je Šiškin.

U VAREŠU MASOVNO TROVANJE OLOVOM: Institucije Federacije BiH uporno odbijaju da odgovore na brojne zahteve građana
INSTITUCIJE Federacije BiH uporno odbijaju da odgovore na zahteve građana opštine Vareš, na čijem području postoji rudnik u kojem se eksploatišu olovo, cink i srebro, da se javno oglase i kažu ko je odgovoran za masovno trovanje olovom na stotine građana tog mesta. Pored toga, nije organizovano ni masovno testiranje svih građana te opštine.

