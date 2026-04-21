Paprena setva u Semberiji: Povoljni uslovi za nastavak prolećnog sejanja kukuruza i bilja

NAKON višednevnih padavina, niskih temperatura, a ponegde i zaplavljenih parcela, konačno su se stvorili povoljni uslovi za nastavak prolećne setve kukuruza, industrijskog bilja i sadnje povrća.

Foto: B. Milošević

Kukuruz kao najdominantnija kultura, i ove godine će zauzeti više od 26.000 hektara semberskih polja, dok će suncokret biti zasejan na oko 150 hektara. Duvan je planiran na 120 hektara, soja i krmno bilje na 2.500, dok je pšenica jesenas zasejana na 16.000 hektara.

Optimalno vreme za setvu je do 25. aprila, pod uslovom da temperatura zemlje bude stabilna na 10 stepeni, kaže dr Dragan Zarić iz Resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede RS.

- Poslednjih nekoliko godina, s obzirom na klimatske promene i žarka bezkišna leta, ratari pokušavaju ranom setvom u martu "prevariti" julske suše, da biljka uđe u fazu oprašivanja pre tropskih vrelina. Nekada to ima smisla, ali prošle godine se dogodila obrnuta situacija i prolećna suša, tako da je bolje rodilo kod ratara koji su kasnili sa setvom - kaže dr Zarić.

Poljoprivrednici smatraju da će ovo biti najskuplja setva kukuruza u ovom veku, a konačna cifra setve znaće se na kraju, nakon završenih radova, jer se cene veštačkog đubriva i nafte menjaju gotovo na dnevnom nivou.

Prinosi AKO svemu ovome dodamo i činjenicu da su parcele koje se ne navodnjavaju, u startu prežaljene, i da je prinos u Božjim rukama, onda je jasna situacija u kojoj se nalaze semberski ratari, stočari i proizvođači mleka.

Obesmišljeno je i regresirano gorivo jer je i ono preskupo, a zbog visoke cene nafte, porasli su i troškovi oranja i pripreme zemljišta za setvu, hemijska zaštita bilja, setva je skuplja za gotovo 40 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je cena proizvedenog kukuruza 50 maraka za 100 kilograma, kao pre deset godina.