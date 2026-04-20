Ekocid u Banjaluci: Posečen drvored i na destine stabala na obali Vrbasa

U BANjALUCI je u poslednjih nekoliko dana posečeno na desetine stabala, i na obali Vrbasa i u užem jezgru grada gde je posečen čitav jedan drvored.

Građani i struka zatražili su krivičnu odgovornost zbog seče stabala, pogotovo na obali Vrbasa i počinjenog, kako kažu, ekocida. Iz Gradske uprave Banjaluka prihvataju kritiku za posečena stabla na obali Vrbasa, dok za seču drvoreda u naselju Nova Varoš kažu da će biti posađen novi.

- Svesni smo načinjenog propusta, kao i toga da je projektni nadzor, koji je uprkos činjenici da su "Vode Srpske" dale saglasnost, trebalo da spreče da do uklanjanja stabala dođe - poručio je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, nakon što su se građani okupili i izrazili negodovanje zbog seče stabala.

Dodaje da nijednu reč kritike javnosti ne poriču. Istakao da je razrešen nadzorni tim koji je radio na tom projektu, imenovan je novi, jer kako kaže, odgovornost mora da postoji.

Što se tiče posečenog drvoreda u Novoj Varoši, gradski menadžer Mirna Savić Banjac kaže da se radi o orkestriranom političkom napadu, koji se zasniva na neistinama. Kako je naglasila, jedna u nizu laži je ona da je Grad posekao drvored u Ulici Milana Radmana.

- To nije istina! Istina je da je drvored devastiran pre našeg mandata, a preduzete su pripreme za novu sadnju, čim vremenski uslovi to budu dozvoljavali - istakla je ona.

Neplanska sadnja U GRADU poslednjih pet godina došlo je do devastacije gradskog zelenila. - Iz Gradske uprave kažu da su posadili u proteklom periodu nekoliko stotina stabala, međutim, to što oni sade je stihijski, na mestima koja nisu predviđena za to. Apsolutno ne vode računa o tome koje vrste unose, ne rade analizu zemljišta - navela je Marijana Kapović Solomun.

Profesor banjalučkog Šumarskog fakulteta Marijana Kapović Solomun rekla je da je seča stabala na obali Vrbasa nešto što se apsolutno ne sme tolerisati, ističući da je uloga zelenila nezamenjiva. Uređene obale jedne reke u gradu podrazumevaju da postoji zelena široka zona vrsta koje će samonicati, a ne koje su posađene.

- Stabla štite svojim korenom obale, zemljište od erozije, reku Vrbas od kontaminacije - naglasila je Marijana Kapović Solomun.