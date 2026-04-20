Želimir Nešković u Donjoj Gradini: Žrtve za kojim i nebo plače
Istina, istina i samo istina, to je vazda bilo najsnažnije oružje jednog naroda i jedini put ka pravdi i dostojanstvu.
Ovo je poručio potpredsednik SDS-a Želimir Nešković na obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) u Donjoj Gradini.
- Istina o Jasenovcu mora da se ukazuje neprastano. To je naša obaveza o nedužnim stradalnicima čija imena ne smeju biti samo broj - rekao je Nešković.
On je rekao da od tuge i bola za stradanjima ovih nevinih ljudi i nebo plače.
-Budimo dostojanstveni i istrajni, i iznesimo istinu na svetlo, da ostane kao trajna opomena čovečanstvu-naglasio je Nešković.
Ukazao je Nešković da sećanje na stradale ima poseban značaj i u današnjem vremenu, kada je, kako ističe, srpski narod suočen sa stalnim izazovima i pritiscima.
– Upravo zato danas moramo biti jedinstveni i svesni koliko je važno čuvati svoj identitet, istoriju i istinu. Srpski narod je kroz istoriju često bio na udaru, ali je uvek nalazio snagu da opstane. Naša obaveza je da budemo dostojni žrtava koje pamtimo, da ne dozvolimo zaborav i da mirnim putem branimo svoje pravo na istinu i postojanje – istakao je Nešković.
Komentari (0)