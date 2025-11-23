Republika Srpska

CIK: Karan osvojio više od 50 odsto glasova

Novosti online

23. 11. 2025. u 23:11

PREMA prvim nezvaničnim, preliminarnim i nekompletnih rezultatima na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 200.116 glasova ili 50,89 odsto, rečeno je na konferenciji za novinare CIK-a.

ЦИК: Каран освојио више од 50 одсто гласова

Foto: Printskrin

Kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio je 188.010 glasova ili 47,81.

Dragan Đokanović dobio je 1.684 glasa, Nikola Lazarević 1.341, Igor Gašević 1.172 i Slavko Dragičević 928.

Obrađeno je 92,79 odsto biračkih mesta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi