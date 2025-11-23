CIK: Karan osvojio više od 50 odsto glasova
PREMA prvim nezvaničnim, preliminarnim i nekompletnih rezultatima na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 200.116 glasova ili 50,89 odsto, rečeno je na konferenciji za novinare CIK-a.
Kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio je 188.010 glasova ili 47,81.
Dragan Đokanović dobio je 1.684 glasa, Nikola Lazarević 1.341, Igor Gašević 1.172 i Slavko Dragičević 928.
Obrađeno je 92,79 odsto biračkih mesta.
