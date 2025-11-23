DOKTOR PRAVNIH NAUKA I BIVŠI MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Evo ko je Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske

SINIŠA KARAN pobedio je u trci za predsednika Republike Srpske. Prevremene izbore raspisala je CiK BiH nakon pravosnažne presude Suda BiH koja je izrečena demokratski izabranom predsedniku Srpske na prethodnim opštim izborima Miloradu Dodiku.

Foto: Vlada Srbije

Biografija Siniše Karana:

Karan je rođen 1962. godine u Belom Manastiru. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu, a magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci. Doktor pravnih nauka je postao 2009. godine. Redovni je profesor u oblasti "Teorije države i prava" na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron" i na Slobomir P univerzitetu u Banjoj Luci. Profesor je i „Ustavnog prava", a napisao je nekoliko udžbenika ustavnog prava, kao i više od 50 naučnih i stručnih radova.

Radio je u organima unutrašnjih poslova na raznim poslovima i zadacima: komandira Stanice policije Kupres, sekretara SUP-a Kupres, načelnik Odeljenja kriminaliteta Stanice javne bezbednosti Centra Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP-a Republike Srpske, načelnik Kriminalističko-istražnog odeljenja i Finansijsko-obaveštajnog odeljenja pri Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.

Od 2008. radio je u Službi predsednika Republike Srpske kao savetnik za bezbednost, a od 2009. do 2019. godine obavljao je dužnost generalnog sekretara predsednika Republike. Novembra 2016. izabran je za arbitra Republike Srpske u arbitraži spornog dela granice na području Brčkog. Novembra 2018. imenovan je za predsedavajućeg Saveta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske. Od januara 2019. godine do 23. decembra 2022. godine obavljao je dužnost generalnog sekretara Vlade Republike Srpske, nakon čega je preuzeo funkciju ministra unutrašnjih poslova, koju je obavljao do septembra 2025. godine.