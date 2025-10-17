KRAJ: Amerika ukinula sankcije za četiri osobe iz Republike Srpske
MINISTARSTVO finansija SAD-a je izbrisalo sa liste sankcionisanih četiri osobe iz Republike Srpske - Danijela Dragičevića, Jelenu Pajić Baštinac, Gorana Rakovića i Dijanu Milanković, objavljeno je na zvaničnoj stranici tog ministarstva.
Njih četvoro su sankcije dobili u različito vreme, zbog učešća u organizaciji obeležavanja Dana Republike Srpske. Ovo uklanjanje sa američke crne liste objavljeno je danas na zvaničnoj stranici, prenosi RTRS.
Odlazeća administracija Džozefa Bajdena je u poslednjim satima svog mandata na listu sankcionisanih stavila Dijanu Milanković, generalnog direktora RTRS-a zbog učešća u organizovanju proslave Dana Republike Srpske.
Zbog istog je sankcionisan i šef Republičkog protokola Goran Raković.
Godinu dana ranije, u martu 2024. godine, sankcionisana je i Jelena Pajić Baštinac. Generalni sekretar predsednika Republike Srpske na crnoj listi našla se zbog učešća u organizaciji Dana Republike Srpske te godine.
