KRAJ: Amerika ukinula sankcije za četiri osobe iz Republike Srpske

MINISTARSTVO finansija SAD-a je izbrisalo sa liste sankcionisanih četiri osobe iz Republike Srpske - Danijela Dragičevića, Jelenu Pajić Baštinac, Gorana Rakovića i Dijanu Milanković, objavljeno je na zvaničnoj stranici tog ministarstva.

Foto: Depositphotos/Ilustracija

Njih četvoro su sankcije dobili u različito vreme, zbog učešća u organizaciji obeležavanja Dana Republike Srpske. Ovo uklanjanje sa američke crne liste objavljeno je danas na zvaničnoj stranici, prenosi RTRS.

Odlazeća administracija Džozefa Bajdena je u poslednjim satima svog mandata na listu sankcionisanih stavila Dijanu Milanković, generalnog direktora RTRS-a zbog učešća u organizovanju proslave Dana Republike Srpske.

Zbog istog je sankcionisan i šef Republičkog protokola Goran Raković.

Godinu dana ranije, u martu 2024. godine, sankcionisana je i Jelena Pajić Baštinac. Generalni sekretar predsednika Republike Srpske na crnoj listi našla se zbog učešća u organizaciji Dana Republike Srpske te godine.

(Sputnjik)