UNIŠTENO I POPALJENO VIŠE OD 500 DOMAĆINSTAVA: Služen parastos za 68 Srba ubijenih u Bukviku

U BUKVIKU kod Brčkog danas je služen parastos za 68 Srba ubijenih u svega nekoliko dana prilikom napada muslimansko-hrvatskih Formacija na ovo selo, koji je počeo na današnji dan 1992. godine.

Foto: N. Živanović

Predsednik organizacionog odbora Slobodan Mijatović, koji je i sam bio svedok događaja, rekao je da je 14. i 15. septembra pobijeno oko 50 civila iz Bukvika i okolnih srpskih sela.

- Uglavnom su ubijani starci, žene i mlađe osobe pošto su zatečeni nenaoružani u svojim dvorištima i kućama - rekao je Mijatović novinarima, dodavši da je tih dana proterano oko 2.500 meštana.

On je naveo da su meštani odvedeni u Gornji Rahić, Boće, Zovik i Bosansku Bijelu, a deo njih završio je u centralnom logoru u Tuzli.

Prema njegovim rečima, uništeno je i popaljeno oko 530 domaćinstava, a imovina opljačkana.

- Stoka je odvedena, šume isečene i ostalo što se moglo uništiti, uništeno je i popaljeno - dodao je Mijatović.

On je podsetio da je za ovaj zločin jedino osuđen Mensur Đakić, tadašnji komandant muslimanskih snaga, koji je po komandnoj odgovornosti u drugostepenom postupku osuđen na osam godina zatvora.

Komemoraciji je prisustvovao i predsednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić, koji je podsetio na obim zločina koji se dogodio tih dana.

- Ovaj nam zločin govori kakva se budućnost spremala srpskom narodu i zato možemo da danas budemo ponosni što smo ipak na vreme predviđeli šta nam se sprema - rekao je Ostojić, dodajući da se sa ovog mesta apeluje na mir.

Prema njegovim rečima, samo u pet ratova u prošlom veku poginulo je oko tri miliona Srba.

Predsednik Mjesne zajednice Bukvik Ilija Jovičić naveo je podatak da trenutno u ovom povratničkom selu živi oko 160 ljudi, uglavnom starijih, dok su se mlađi raselili po celoj Evropi.

(SRNA)