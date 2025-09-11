Republika Srpska

SLOVENIJA UVELA SANKCIJE DODIKU

В.Н.

11. 09. 2025. u 13:55

VLADA Slovenije uvela je danas sankcije predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

СЛОВЕНИЈА УВЕЛА САНКЦИЈЕ ДОДИКУ

Foto: V. Tripić

Odluka podrazumeva zabranu ulaska Dodiku u ovu zemlju, objavili su slovenački mediji.

