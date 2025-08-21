DODIK POTVRDIO DATUM ODRŽAVANJA REFERENDUMA U REPUBLICI SRPSKOJ: Očekujemo veliko narodno "NE!"

PREDSEDNIK Milorad Dodik potvrdio je danas da će se 18. ili 25. oktobra održati referendum povodom presude Suda BiH i odluke CIK-a da mu oduzme mandat, kao i da očekuje da na njemu narod kaže NE.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja

On je to rekao nakon što je u sredu uveče na sastanku vladajuće koalicije u Republici Srpskoj dogovoreno da referendum bude održan 18. ili 25. oktobra.

Prema rečima Dodika ti datumi su određeni zbog procedura, prenosi RTRS.

- Zbog svih procedura koje moraju biti ispoštovane. Po zakonu ne možemo da imamo manji rok od 30 dana za održavanje referenduma. Dakle, referendum će biti na pitanje da li ovaj narod prihvata da Kristijan Šmit ruši Ustavni poredak Republike Srpske i da vanustavni sud odlukama ruši Ustav i smenjuje izabrane funkcionere. Znači, modifikacija će biti jasna, ali suština je ovo. I mi očekujemo tu jedno veliko ne, da narod odbije to i pozivam ljude da glasaju - rekao je Dodik.

On je novinarima rekao da predstoji politička borba.

- Mi ne želimo nikakav sukob, ne kreiramo nikakvu atmosferu sukoba, ali smatramo da kao politički narod, pozitivni narod u Bosni i Hercegovini ima pravo na mišljenje i to mišljenje pribavljamo na način kako to svet razumije, a to je referendum - rekao je Dodik.

Datum će biti uvršten u Odluku o raspisivanju referenduma koja će se u petak naći na sednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Tim datumom je ostavljeno dovoljno vremena da izmene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odluka o referendumu prođu sve nivoe odlučivanja - Narodnu skupštinu, Veće naroda i Ustavni sud Republike Srpske u slučaju pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa.

