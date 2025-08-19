TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih

NA lokalnom putu u mestu Zabrđe, opština Ugljevik dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dva lica smrtno stradala.

Foto: D. Pozderović

U nesreći koja se dogodila u 14.45 časova učestvovao je putnički automobil kojim je upravljalo lice R.G. sa kojim se na mestu suvozača nalazilo lice I.G, oboje sa područja opštine Ugljevik i teretno vozilo kojim je upravljalo lice Ž.P. sa područja opštine Pelagićevo, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Lice R.G. je smrtno stradalo na licu mesta, dok je lice I.G. preminulo u zdravstvenoj ustanovi u Ugljeviku.

Policijski službenici Policijske stanice Ugljevik izvršili su uviđaj lica mesta kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, navodi se u saopštenju.

(RTRS)