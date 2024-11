"TO BI MOGLO DA ZNAČI NESTANAK OVE CIVILIZACIJE" Dodik: Evo da li će doći do nuklearnog rata

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da smatra da do nuklearnog rata neće doći jer je ruski predsednik Vladimir Putin razuman lider, državno i nacionalno odgovoran.

Foto: AP Photo/Armin Durgut

- Do upotrebe nuklearnog oružja sigurno neće doći sa ruske strane, bez obzira na to što to oružje ima u svom arsenalu. Ne bih voleo da budem savremenik takvog događaja. Verovatno bi to moglo da znači nestanak ove civilizacije - rekao je Dodik.

On je istakao da je nerazumna odluka administracije američkog predsednika Džozefa Bajdena da dozvoli Ukrajini da upotrebi američke rakete dugog dometa za udare na rusku teritoriju i dokaz da su Bajden i Zapad u ratu s Rusijom.

- Rusija vodi pravedan rat i u pravu je kada brani svoje državne i nacionalne interese. Podržavam najave novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa o uspostavljanju mira koji mora da podrazumeva i geostrateške, političke i državne interese Rusije na tom prostoru, a ne da to bude nešto što proklamuje Olaf Šolc, koji nema ni podršku svog naroda.

Smatram da do nuklearnog rata neće doći jer je ruski predsjednik Vladimir Putin razuman lider, državno i nacionalno odgovoran.

