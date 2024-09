U HIDROELEKTRANI "DABAR" O PONIŠTENJU GRAĐEVINSKE DOZVOLE: Radovi nisu stali, izgradnja se nastavlja

- Osporeno je građenje samo jednog od ukupno sedam objekata u sistemu HE "Dabar". Građevinska dozvola za dovodni tunel se osporava iz čisto proceduralnih razloga koji su lako otklonjivi - rekao je izvršni direktor u HE "Dabar" Dalibor Rajković.

U HE "Dabar" navode da su sve ranije tužbe istih tužilaca protiv Ministarstva odbijene kao neosnovane, kao i da su presude pravnosnažne.

- Postavlja se pitanje da li se iza svega kriju pokušaji određenih organizacija da opstruišu izgradnju HE, koja predstavlja jedan od najvećih hidroenergetskih projekata u RS u poslednjih 30 godina. Očekujemo da će nadležno Ministarstvo postupiti u skladu sa presudom uvažavajući primedbe suda kada je reč o ovom postupku - dodao je Rajković.

Kako je navedeno, Sud u Banjaluci u presudi koju je doneo u korist Udruženja "Resursni Arhus centar u BiH" iz Sarajeva naveo da odluka o odobrenju izgradnje Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo RS nije bila u skladu s relevantnim odredbama zakona.

- Ovo je važan korak u zaštiti okoline i reka Hercegovine. HE "Dabar" planirana je kao deo projekta Gornji horizonti, koji bi preusmeravao velike količine vode iz reka Zalomke, Bune, Bunice, Bregave, i Neretve, uzrokujući nepopravljive ekološke štete tih reka. Ukazali smo na niz pravnih i proceduralnih nepravilnosti - istakli su u "Arhus centru".

Najveći projekat na Balkanu

POČETAK glavnih radova na HE "Dabar", najavljenom kao najveći projekat te vrste na Balkanu, svečano je otvoren prošle godine u junu na području Bileće u mestu Vrijeka i za koji je tada saopšteno da je vredan 338 miliona evra. Na ceremoniji su prisustvovali zvaničnici RS, predstavnici ERS, HE na Trebišnjici, HE "Dabar" i kineskih partnera.