PERO I MILOŠ ZUBAC U TREBINJU PRIREDILI PESNIČKO-MUZIČKO VEČE: “Živa reč” oduševila Trebinjce

Pesničko-muzičko veče "Živa reč - Pero i Miloš Zubac" jedinstven je umetnički program koji čine govorna poezija, pesme izvedene uz gitaru u kojima se kao junaci pojavljuju mnoge velike stvaralačke ličnosti iz prošlog stoleća.

Inače, Trebinje je dočekalo Pera Zupca nakon 50 godina, a kako tumači ovaj pjesnik "niko ne živi u svom zavičaju jer zavičaj postoji samo kada se iz njega ode.

- Svom zavičaju se vraćam ne tako često u mojim godinama. Kad prilazim Gacku i vidim to kamenje i zemlju svom sinu kažem evo to je Hercegovina. Čovek ima sasvim drugačiji osećaj kad vidi to plavilo. U Trebinju nisam bio 50 godina - rekao je Zubac.

Sa svega dvadeset godina napisao je poemu "Mostarske kiše" koja je proslavila i njega i Mostar. Ovu pesmu nosi na svojim leđima gotovo 60 godina, ali kaže da mu je ona više dala nego oduzela.

Dobitnik brojnih nagrada PERO Zubac dobitnik je niza nagrada poput "Zmajevih dečjih igara" za književnost za decu, Zlatne čaše manifestacije "Čaša vode sa izvora", nagrada oslobođenja Vojvodine, povelje Udruženja književnika Srbije, povelja Udruženje književnika Srbije za životno đelo te nagrade "Goranov vijenac"... - Kad sam pogledao u jednoj svojoj knjizi koliko sam nagrada dobio, uplašio sam se, ali kad čovek ima više nagrada nego godina onda malo stane. Nemam Dučićevu - rekao je Zubac.

- "Mostarske kiše" sam objavio u Zagrebu 1965. godine i većina tekstova o meni govori da mi je to najbolja pesma. Smatram da ljudi nisu imali priliku da me dočitaju, a neki opet da je dovoljno da sam napisao pesmu koja je u SSSR objavljena u 20 miliona primeraka. Ali, ja sam i dalje nastavio da pišem i volim tu ljubavnu pesmu - istakao je Zubac.

Miloš Zubac je istakao da godinama unazad nastupa sa svojim ocem širom regiona.

- Moj otac i ja provodimo vreme zajedno koje možda nismo provodili kad sam bio dečak, a on puno radio. Još bolje se upoznajemo i dosta mogu da čujem onoga što ranije nisam čuo na putovanjima, ali i on može da čuje od mene koji sam porastao u čoveka. Dobro provodimo zajedničko vreme - rekao je Miloš.