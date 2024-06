DODIK O NOVOM ZLODELU AMERIKE: U sankcionisanim preduzećima radi 700 ljudi

POSLEDNjE američke sankcije pojedinim preduzećima i privrednicima su niz laži i spakovanih propagandnih poruka, rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Foto: V. Tripić

Istakao je da američka Ambasada čini sve da potkopa značajan deo ekonomije Republike Srpske.

- Sve su to laži, apsolutno. Amerikanci to koriste kada nemaju nikakve dokaze i to govori da lažu - rekao je Dodik na Jahorini.

Dodik je naveo da u sankcionisanim preduzećima radi 700 ljudi.

- Zamislite da američki ambasador štiti srpski narod ovde. Šta reći? - upitao je Dodik.

On je naveo da je američki ambasador Majkl Marfi produžio boravak u BiH za mesec, dva da bi napravio dar-mar, te da veruje da će se pokazati da ono što Marfi iznosi nije stav SAD-a.

(RTRS)