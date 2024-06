TRADICIONALNO OKUPLJANJE NEKADAŠNJIH PITOMACA ŠROP-A: Uz “Bilećanku” evocirali uspomene

BLIZU 400 bivših pitomaca bilećke Škole rezervnih oficira pešadije (ŠROP), iz svih krajeva bivše Jugoslavije 13. put okupili su se u Bileći, kako bi evocirali uspomene na vreme provedeno u ovoj školi koja je bila među najpoznatijim te vrste u svetu.

D. Curać

Uz zvuke čuvene "Bilećanke" pitomci su se postrojili na poligonu kasarne "Bilećki borci", a kako kažu upravo ta pesma obeležila je njihovu mladost i stvorila prijateljstva koja i danas traju.

- Zadovoljan sam odzivom ove godine. Ono što se svi posebno sećamo je da su stanovnici Bileće prema kasarni i pitomcima imali poseban odnos. Što se tiče same škole, bila je poznata širom sveta po tome da se tu radila vrlo kvalitetna obuka, a da su bilećki pitomci bili poznati po radu, redu i disciplini i po neverovatnoj osposobljenosti za taj poziv - naglasio je predsednik Organizacionog odbora Dragan Vulović.

Toni Ilievski iz Makedonije bio je 89. klasa iz 1986. godine, a druženje u Bileći ne propušta već osmu godinu zaredom.

- Hercegovački krš je sam po sebi izazovan za vojnika, ali kao mladi ljudi nastojali smo da sve izdržimo bez nekog preteranog žaljenja. Svake godine je ovo lepa prilika da se okupimo i prisetimo vojničkih dana - istakao je Ilievski.

Prošetali u svečanom defileu NAKON postrojavanja na poligonu u okviru kasarne "Bilećki borci", pitomci su u svečanom defileu prošetali ulicama grada. Inače, Škola rezervnih oficira u Bileći imala je 108 klasa pitomaca, kroz koju je u periodu od 1956. do 1991. godine prošlo oko 60.000 ljudi.

Velimir Nogo je bivši starešina, koji je u Bileći boravio od 1982. do 1990. godine, za koju ga kako kaže, vežu lepe uspomene.

- Na dužnosti komandira voda proveo sam pet godina i godišnje izveo dve generacije pitomaca. Za to vreme stekao sam mnogo prijatelja, zbog čega me za Bileću vežu lepe uspomene. Danas me u suzama sreo bivši pitomac iz Maribora koji je bio u generaciji iz 1982. godine. Emocije nas preplave dolaskom u Bileću, a u kasarni je to tek posebna priča - rekao je Nogo.