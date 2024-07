STVARA PRAVU BAJKU: Bojana Marić iz Stanara pravi višenamenske igračke i deci pruža nešto unikatno

POSMATRANjEM dece kako istražuju i uče kroz igru primetila sam koliko je važno da igračke ne samo da ih zabavljaju nego je bitno i da podstiču razvoj raznih veština. Kako su lopte izuzetno značajne, kako za fizički razvoj dece tako i za socijalni i emocionalni razvoj, razmišljala sam zašto one ne bi bile ujedno mekane, lagane, edukativne i sigurne.

Foto: Ustupljena fotografija

Kombinacijom tih karakteristika dobijemo proizvod koji bi deci mogao doneti i radost i istovremeno poticanje na razvoj i učenje.

Ovo je za "Novosti" kazala Bojana Marić, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva, rodom sam iz sela Ljeb kod Stanara, koja pravi fantastične igračke, loptu u obliku izmišljene životinje koja se može sklapati i rasklapati.

- Može imati višestruku namenu, kao obična lopta ili kao lopta koja se transformiše u životinju koja može da pomogne deci da razvijaju logično razmišljanje na taj način što će razmišljati kako i na koji način treba sklopiti noge, gde ide glava, a gde rep. Sklapanje i rasklapanje utiče na razvoj motoričkih sposobnosti i razvijanje kreativnosti i spretnosti - govori Bojana.

Otkriva nam kako je došla na ideju da počne sa ovim zanimljivim zanatom.

Ručni rad je ispunjava REAKCIJE na moje proizvode su pozitivne. Ljudi često izražavaju oduševljenje, što mi mnogo znači. Njihova radost i divljenje mi potvrđuju da su moj trud i ljubav prema ručnom radu prepoznati i cenjeni. Šivenje i ručni rad su postali način mog ispunjavanja i svaka igračka predstavlja moje malo unikatno umetničko delo.

- Studiranje mi je pružilo priliku da istražim i naučim procese nastajanja odevnih predmeta. To mi je pomoglo da steknem uvid u sve korake koje je potrebno proći kako bi se stvorio kvalitetan proizvod. Tokom studiranja išla sam u Maribor u okviru projekta razmene studenata. Tamo sam učestvovala u radionici gde smo ukrašavali torbicu od filca ručnim vezom. To iskustvo mi je bilo inspirativno, pa sam razmišljala i o drugim ručnim radovima - govori Bojana.

Dodaje da je inspiraciju za šivenje igračaka pronašla u svojoj ljubavi prema deci i želji da im pruži nešto posebno.

- Šivenje igračaka je spojilo moju ljubav prema umetnosti i prema deci. Zamislim male dečje rukice kako drže i grle moje igračke. To me ispunjava. S obzirom na to da su plišane igračke značajne za razvoj dečje mašte i da bi neka od mojih igračaka mogla postati njihov najbolji prijatelj, motiviše me da nastavim sa stvaranjem i izradom unikatnih igračaka. Želeći da moje igračke ostanu zapamćene, svom brendu sam dala naziv "bugu vugu" - kaže za "Novosti".

Prilikom izrade igračaka koristi isključivo materijale koji su u potpunosti sigurni za decu, vrhunska posteljna platna sa raznim zanimljivim dezenima, plastične sigurnosne oči koje su takođe sigurne za decu.

- Trudim se da sve moje igračke imaju neke zajedničke elemente, čime stvaram određenu povezanost među njima, reč je o materijalima, dizajnerskim detaljima kao što su na primer. glava ili krila - kaže Bojana i dodaje da igračke najviše kupuju ljudi koji žele pokloniti nešto unikatno deci za rođendane ili za neke druge prilike.