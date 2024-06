DO 30. JUNA KORACI ZA RAZLAZ SA SARAJEVOM: Banjaluka formirala radnu grupu sa zadatkom da spremi sporazum o mirnom razdruživanju

REZOLUCIJA o Srebrenici poslednji je ekser u kovčeg BiH, a zbog konstantnih pokušaja da se satanizuju Srbi i ukine Republika, Banjaluka je donela odluku da se započne realizacija Sporazuma o mirnom razdruživanju Srpske i Federacije BiH.

Foto: Szilard Koszticsak/MTI via AP

Vlada RS je usvojila rešenje o imenovanju Radne grupe za izradu sporazuma, a taj proces će trajati do 30. juna. Kako "Novosti" saznaju, već naredne sedmice biće održana prva sedica, na kojoj će se označiti početak pisanja dokumenta.

- Do kraja meseca sporazum bi trebalo da bude spreman i da ga političko Sarajevo već ima na stolu. Vlada će uputiti ovaj dokument u Narodnu skupštinu RS, pred poslanike, a realno je da bude usvojen do 11. jula i obeležavanja stradanja Bošnjaka u Potočarima - otkriva izvor "Novosti" iz Vlade RS.

O Sporazumu će biti reči na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna, kako kaže izvor našeg lista, jer je potreban jedinstven stav o potezima koje će povlačiti Srpska. Pravni deo sporazuma o razdruživanju pripremaće deo radne grupe koju čine: Miloš Bukejlović, ministar pravde i potpredsednik Vlade RS, Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske, Lazar Stjepanović, pravni predstavnik Republike Srpske, Jelena Pajić Baštinac, generalni sekretar u Kabinetu predsednika RS, Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade RS.

Kako će Republika Srpska funkcionisati u sferi ekonomije i poreza razmatraće Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS, a Dragan Stanković, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove baviće se pitanjem teritorije i gde su granice Srpske. Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova RS, zadužen je da predloži funkcionisanje bezbednosnog sistema Republike, ali i da pomogne u pravnim pitanjima pošto je profesor Ustavnog prava i bio je zadužen i za sprovođenje referenduma o zaštiti 9. januara, Dana Republike, koji je uspe - šno organizovan u RS.

Sednica čim stigne papir NENAD Stevandić, predsednik Skupštine Republike Srpske, kaže, za "Novosti", da će čim Vlada uputi dokument o razdruživanju u parlament, biti zakazana sednica: - Ovo je mirovna inicijativa kao odgovor na sve ratnohuškačke izjave na ukidanje RS i satanizaciju Srba.

Srpska bi, ukoliko se krene u proces razdruživanja sa Federacijom BiH, prema rečima našeg izvora iz Vlade, odmah preuzela kontrolu na granicama sa Federacijom BiH. Usvojile bi se odluke u NS RS o formiranju Vojske RS, sistema bezbednosti i odbrane, pravosuđa i naplate poreza. Osim toga, Srpska bi vratila i grb Nemanjića i zastavu, koji su joj oduzeti nametnutim odlukama iz Kancelarije visokog predstavnika BiH i uz pomoć Ustavnog suda BiH. Od potpisivanja "Dejtona" Srpska je ostala bez više od 90 nadležnosti koje je imala po tom sporazumu, a iste su joj oduzete odlukama raznih visokih predstavnika u BiH. Poslednji primer je pokušaj oduzimanja nadležnosti koje se tiču imovine Srpske koju Sarajevo želi da upiše na ime BiH. U Dejtonskom sporazumu, inače, jasno piše da su entiteti vlasnici imovine na svojoj teritoriji. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska ima pravo na odluku o mirnom razdruživanju, i potvrđuje da će do kraja juna RS Federaciji BiH ponuditi sporazum:

- Mi smo rekli da ćemo do 30. juna to uraditi, i tako će biti. Do tada ćemo napraviti analizu kraha Dejtonskog sporazuma, koji je ostao samo u segmentima. Mnoge stvari nisu ustavne u ovoj zemlji i reći ćemo da mi ne možemo da ostanemo u toj zajednici u koju smo ranije uneli svoju teritoriju, svoju nadležnost i samostalnost. Imamo pravo na to, bez obzira na to što Amerikanci izmišljaju i misle da ih se neko boji. Nisu oni bezopasan protivnik, znaju oni svašta da urade, ali to ne znači da su u pravu.

"Majke" protiv novog imena DODIK je kazao da "zbog svih laži o Srebrenici ljudi u toj opštini žele da promene njen naziv" i da će se videti kako to može da se uradi. On je naveo da u Srebrenici 11. jula nije bilo operacije, da niko nije poginuo, niti je ubijen, a da oni obeležavaju taj datum, istakavši da je sve što je stradalo, stradalo izvan Srebrenice. - Zato su neki naši ljudi tamo u Srebrenici pokrenuli inicijativu da promene naziv da se ne zove Srebrenica nego da se da neko drugo ime opštini - rekao je Dodik. Povodom priče o promeni imena Srebrenice, oglasile su se i iz Udruženja "Majke Srebrenice" koje su uputile međunarod

Dodik je podsetio da je Republika Srpska u sastav BiH ušla kao nezavisna teritorija koja je imala sva obeležja države:

- Ovi principi iz Ženeve i Njujorka su rekli da je Republika Srpska faktor i subjekt i strana Dejtonskog mirovnog sporazuma. RS je zadržana kao strana koja može zajedno sa FBiH da čak menja Dejtonski sporazum i nijedna druga struktura to ne može. On kaže da bi za sve što bi se uradilo u BiH bio neophodan sporazum RS i FBiH, da li da se koncentriše ili da se razdruži. - Mi računamo da će to FBiH dočekati na zvono, da će negativno postupati, ali razumemo zašto, jer oni žele od Parlamentarne skupštine BiH da naprave parlament i skupštinu koja odlučuje, a to je zbir parlamenata i to nije uobičajen parlament. A od Saveta ministara pokušavaju da naprave vladu BiH. Ni jedno, ni drugo nije tačno. Da je neko mislio da BiH treba da bude ozbiljna država onda ne bi pravio Parlamentarnu skupštinu. Srđan Perišić, profesor geopolitike, kaže, za "Novosti", da su više od tri decenije Bošnjaci navikli da Zapad udara na Srbe i Srpsku, a da političko Sarajevo izvlači iz toga korist.

- I sada očekuju da Rezoluciju o genocidu u Srebrenici naplate od Srbije i Srpske, a zapadni faktor navikao ih je na benefit. Bošnjački političari prave se slepi i ne žele da vide da je u toku promena svetskog poretka. Udarima na Srpsku oni uništavaju BiH koja je nastala u Dejtonu. RS i njena vlada ne bi krenuli u proces razdruživanja da nije bilo Rezolucije. Ali, političko Sarajevo se vara ako mislii da Srpska neće odgovoriti na udare. Perišić kaže da, ako je Republika Srpska bila pre tri decenije sama u međunarodnim borbama, to sada definitivno nije. - Srpska ima prijatelje i među državama NATO, poput Mađarske, i veliku podršku Rusije i Kine koje su vodeće sile sveta.