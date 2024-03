HOĆE DA KIDNAPUJU DODIKA: Opasan plan - Vulin sve razotkrio

U OVOM trenutku, kao što je predsednik i najavio, u toku je finalizacija zavere protiv Srbije i protiv Republike Srpske, protiv naših vitalnih interesa, poručio je Aleksandar Vulin komentarišući objavu predsednika Vučića da su pred Srbijom teški dani.

Foto V. Tripić

Aleksandar Vulin je istakao da Zapad planira da demontira Srpsku uz kidnapovanje predsednika Dodika, te da Vučić to neće dozvoliti dok je živ.

- Kristijan Šmit je počeo da koristi takozvana bonska ovlašćenja. To znači da može da radi šta god hoće u BiH, ne pitajući i nekonsultujući nikoga i ne poštujući čak ni Ustav BiH, ne poštujući Dejtonski sporazum. Sada je nametnuo izmene i dopune izbornog zakona u BiH, ali na tome neće stati. Sledeće jeste dalje korišćenje bonskih ovlašćenja, krenuće na to da procesuira svakoga ko ne poštuje njegove odluke, izmišljaće priče o tome da se ruši Dejtonski sporazum i naravno u sve to će uplesti i lažne optužbe o korupciji, pred sudovima gde su i tužioci i sudije Amerikanci. Zajedno sa SAD i Velikom Britanijom radiće na tome da se u potpunosti demontira Republika Srpska - poručio je Aleksandar Vulin.

- U ovom trenutku u BiH nalaze se snage za brzo reagovanje koje za svoj zadatak imaju hapšenje Milorada Dodika. Žele da uhapse Milorada Dodika, prete Republici Srpskoj čak i ukidanjem platnog prometa na svaki način, i pokušaće u potpunosti da je demontiraju. Jedino ko stoji na putu tome jeste Srbija, kao neko ko je zaštitnik i garant Dejtonskog sporazuma i naravno predsednik Aleksandar Vučić. Vučiću se preti na svaki način i od njega se zahteva da ni slučajno ne podrži Milorada Dodika i da podrži akciju njegovog hapšenja, da ne spreči njegovo hapšenje. Znam predsednika Vučića i znam da dok je živ neće napustiti ni Republiku Srpsku, ni Milorada Dodika i neće dozvoliti da se takvo nasilje sprovodi ni nad Dodikom, ali ni nad Republikom Srpskom i nad srpskim narodom - kazao je Aleksandar Vulin.

- Očekujem da će u narednim danima doći do sastanka između gospodina Šmita i predsednika Vučića na kome će predsednik Vučić vrlo jasno reći da on primenu bonskih ovlašćenja ne prihvata i da ona jednostavno nisu moguća kao koncept vladanja u BiH. Ne bih voleo da sam na tom sastanku u ulozi gospodina Šmita, jer znam da će sastanak biti jako težak i neprijatan kad predsednik Vučić bude rekao šta sve misli i da se apsolutno ne slaže sa politikom Šmita - poručio je Aleksandar Vulin.