HRVATSKA DUGUJE SRPSKOJ POLA MILIJARDE EVRA ZA STRUJU, A TRAŽI 100 MILIONA DUGA: Na pomolu nova arbitraža u energetskom sektortu RS

NAKON što je Rudnik i termoelektrana (RiTE) Ugljevik izgubila spor na arbitraži sa "Elektrogospodarstvom Slovenije" težak oko 130 miliona KM, i zvanično od januara ove godine se Srpska obavezala da isplati ovaj novac i da deo struje iz Ugljevika ubuduće šalje za Sloveniju, nad elektroenergetskim sektorom RS nadvila se još jedna arbitražna situacija.

D. Curać

Naime, Hrvatska elektroprivreda (HEP) je najavila pokretanje međunarodni arbitražnog spora u kojem bi Rudnik i termoelektrana (RiTE) Gacko trebalo da joj isplate 100 miliona evra i zatezne kamate, na ime obeštećenja po osnovu ulaganja u izgradnju ove termoelektrane početkom osamdesetih godina.

Iz institucija Srpske ističu da su svesni da postoji realna mogućnost za još jednom arbitražom, ali poručuju Hrvatskoj da bi ta država trebala Srpskoj da plati oko milijardu maraka višegodišnjeg duga za električnu energiju proizvedenu u sistemu "Plat", odnosno HE Dubrovnik, koja je građena kao deo sistema tri hidroelektrane Trebinje, Trebinje 1 i Trebišnjica.

Generalni direktor "Elektroprivrede Srpske" (ERS) Luka Petrović, navodi da je hrvatska strana uzela jednokratno polovinu struje koja se proizvodila u Platu, a da nisu uzeli predviđenih 22 odsto iz Hidroelektrane Trebinje 1.

- U prevodu, kada bi se sve sabralo, od 1. novembra 1994. godine do danas, to su ogromne količine električne energije, koje se mere preko sedam teravat-sati. Kada to izračunate po aktuelnim cenama radi se o milijardi KM duga Hrvatske prema Srpskoj za električnu energiju - ističe Petrović.

Rešenje je u protivtužbi MLAĐAN Mandić, bivši pravobranilac BiH kaže da ukoliko Hrvvatska nastavi sa pričom oko arbitraže u slučaju Gacka, jedino rešenje je protivtužba. - Ulaganje Hrvatske u Gacko u potpunosti je isto kao ulaganje BiH u Dubrovnik. Znači, Slovenija i Hrvatska samo podnose tužbe za ulaganja koja su bila za vreme SFRJ, pa su nakon raspada oni našli neke pravnike i krenuli da podnose tužbe ili zahteve za štetu. Po meni, to nije ni moralno ni pravno osnovano, zato mislim da BiH i Srpska treba da brane svoja prava i da na moguću tužbu odgovore protivtužbom - rekao je Mandić.

Iz ERS kažu da su već angažovani advokatski timovi za rešavanje sporova. Sa HEP-om će se komunicirati putem Pravobranilaštava Srpske i BiH, a ako dogovora ne bude, rešenje je arbitraža.

Petar Đokić, ministar energetike RS, smatra da obe strane trebaju težiti pronalasku sporazumnog rešenja prihvatljivog za sve.

- Arbitraža može biti okončana samo kako očekuje jedna strana, a ukoliko postignemo sporazum onda bi mogle biti zadovoljne obe strane - poručio je Đokić.