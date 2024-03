AFIRMISANJE EKONOMSKIH I KULTURNIH PROJEKATA: Ministar Nešić o Vaskršnjem saboru Srpske i Srbije

- VASKRŠNjI sabor Srpske i Srbije nije usmeren protiv bilo koga niti protiv bilo čega, nego je afirmisanje ekonomskih i kulturnih projekata između Republike Srpske i Srbije.

foto v mitrić

Od toga će koristi imati ne samo oni koji žive u Republici Srpskoj, a među njima ima i Bošnjaka, nego i cela BiH.

To je izjavio Nenad Nešić, ministar bezbednosti u Savetu ministara BiH, reagujući na izjavu Denisa Bećirovića koji je tokom razgovora sa Kristijanom Šmitom rekao da je najava održavanja sabora "apsolutno neprihvatljiva u demokratskom i civilizovanom svetu".

- Svaki ekonomski projekat u Republici Srpskoj znači i ekonomski napredak cele BiH. Bošnjački član Predsedništva, umesto demagogije, tužakanja i politike svađa, trebao bi za početak pročitati član 3.2. Ustava BiH koji glasi: ''Entiteti imaju pravo da uspostave specijalne paralelne odnose sa susjednim državama, u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH'' - rekao je Nešić.

Dodao je da je "Regionalna saradnja i normalizacija odnosa, takođe, jedan je od zahteva EU".

- Šta ima loše u tome što Srbija i Srpska prave auto-put od Kuzmina preko Rače i Bijeljine ka Banjaluci. Tim auto-putem se voze i Bošnjaci, Bošnjaci iz Janje će takođe lakše plasirati svoje poljoprivredne proizvode!? Šta je loše u brojnim ekonomskim projektima koji su otpočinjani na ranijim zajedničkim sednicama vlada Srpske i Srbije? - pitao je ministar bezbednosti u Savetu ministara BiH.

On je poručio da "Umesto što seje netrpeljivost, protivi se ekonomskom napretku, Bećirović bi mogao nabrojati koliko je to on investitora doveo u FBiH? Koji je njegov doprinos boljem životu?"

- Srbija je pokrenula projekat povezivanja Novog Pazara i Sarajeva, ostala joj je još jedna deonica da se uradi, a Sarajevo još nije mrdnulo prstom niti definisalo trasu. Rad, a ne demagogija, vode napretku i razvoju - kazao je Nešić.