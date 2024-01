PAB KVIZOVI "ZALUDELI" SRPSKU: U RS postala popularna takmičenja u kojima se testira opšte znanje

Uzbuđenje, neizesnost, želja za pobedom i pokazivanjem znanja su osećaji kojima se vode takmičari. Nema gubitnika - i ako se ne osvoji nagrada, prvo drugo ili treće mesto, glavni cilj je ispunjen, a to je druženje, zabava i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Da je ovaj vid zabave postao toliko popularan govori činjenica da samo u Banjaluci postoji pet pab kviz ekipa koje organizuju takmičenja svakog vikenda. Stanovnici najvećeg grada Srpske zasigurno su prepoznali sve čari ovih takmičenja, a to su nam potvrdili iz organizacije "Kvizomat" Banjaluka.

- Sve je počelo 2017. godine, a danas se svaki dan u Banjaluci u nekom lokalu, ili pabu organizuje kviz takmičenje - rekao je Marko Majstorović, organizator u "Kvizomatu".

Među takmičarima su i stari i mladi, od tinejdžera do starijih ljudi. Ima više muškaraca, ali i devojke se sve više prijavljuju.

- Takmičenje se organizuje po grupama, od dva do šest članova. Pitanja su raspoređena po kategorijama od opšteg znanja, istorije, kulture, geografije, sporta. Pitanja se emituju na ekranu, a takmičari upisuju odgovore na papiru. Nakon nekih 20, 30 ili 40 pitanja kupe se papiri sa odgovorima i ocenjuju - pojasnio je Majstorović.

Kaže da je oduševljen znanjem koje pokazuju takmičari.

- Mogu slobodno reći da je opšte znanje naših ljudi natprosečno, oduševim se kada vidim koliko njih ima i zavidno poznavanje informacija iz raznih oblasti - kaže Majstorović.

Jedan od poznatih pab kviz igrača je prof. istorije Aranđel Smiljanić, organizator kvizova na Filološkom fakultetu u Banjaluci, gde i radi.

Pivo, majice, rokovnici

TIM koji pokaže najveće znanje dobija i nagradu.

- To zavisi od kviza do kviza i naravno od sponzora. Nekada je to gajba piva, a nekada ulaznice za pozorišne predstave, a tu si robne nagrade, majice, rokovnici i slično - rekao je Majstorović.