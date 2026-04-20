Čuvaju 14 kilometara dokumentacije: U Istorijskom arhivu Beograda nema više gde "igla da padne" (FOTO)

ISTORIJSKI arhiv Beograda dočekao je 9. aprila osamdeseti rođendan sa potpuno popunjenim smeštajnim kapacitetima.

Ova ustanova trenutno čuva arhivsku građu i dokumentarni materijal koji se proteže na oko 14 kilometara. Prostora za novu dokumentaciju, skoro da nema. Zahtevi zaprijem nove građe, naročito one koja pristiže iz preduzeća u stečaju ilikvidaciji, gotovo svakodnevno se odbijaju.

Taj problem traje godinama, a čini se da je rešenje, ipak, na pomolu. Razgovori sa predstavnicima Grada Beograda su u toku, a glavni projekat dogradnje nove zgrade i rekonstrukcije postojeće ušao je u završnu fazu. Tim proširenjem Arhiv bi dobio preko potreban prostor, ali i bolje uslove za rad sa korisnicima.

- Popunjenost Arhiva dostigla je svoj maksimum. Ostalo je možda još stotinak dužnih metara, a u toku je preuzimanje dokumentacije osnivača Skupštine grada Beograda - kaže mr Dragan Gačić, direktor Arhiva za "Novosti". - Svakodnevno nam se javljaju privredna društva, preduzeća i ustanove. Po zakonu su dužni da nam predaju građu, a naša je obaveza da je preuzmemo. Ali problem nije samo u količini, već i u prirodi te građe. Gase se firme i sva njihova dokumentacija dolazi kod nas. Tako Arhiv, iako u svom nazivu nosi reč "istorijski", sve više postaje privredni.

Legat Koče Popovića

Kao primer navodi nekadašnje gigante.

- "Mostogradnja" nam se obratila za smeštaj oko 2.500 metara građe, Beogradska industrija piva donela je oko 950, IMT oko 1.000, "Generaleksport" više od 1.300 metara. U toj dokumentaciji ima materijala koji mora da se sačuva, ali i onog koji to ne zavređuje. Ipak, zakon ne pravi razliku, naša je obaveza da sve preuzmemo. Teško je objasniti stečajnim upravnicima zašto arhivska građa ne može, makar privremeno, da bude smeštena u bilo kom prostoru. Grad ima prazne objekte, ali taj materijal ne može da se smesti u hangar bez adekvatne protivpožarne zaštite i uslova čuvanja. Zato takve predloge odbijamo.

Projekat nove zgrade, u koji su "Novosti" prve imale uvid, izradio je CIP. Po rečima direktora, očekuje se da će u narednim mesecima stići i građevinska dozvola.

- Nova zgrada će se graditi u neposrednoj blizini postojeće i imaće oko 6.000 kvadrata - dodaje on. - Novi prostor neće trajno rešiti problem, ali će ga privremeno ublažiti. Dobićemo nove depoe sa kliznim ormanima, koji omogućavaju da se na manjem prostoru smesti više građe. Biće uređen i prostor za rad sa strankama, konferencijska sala, kao i poseban deo za legate, kojih imamo 32. Naše kancelarije ostaće u staroj zgradi, dok će u novom prostoru biti 12 zaposlenih koji će raditi sa strankama. Planirana je i rekonstrukcija sadašnjeg zdanja, koje je podignuto 1973. kao prva namenski građena zgrada za arhiv.

Arhiv, međutim, ima dužu istoriju od te zgrade. Ova ustanova punih osam decenija prati i beleži istoriju Beograda.

- Prve ideje o osnivanju gradskog arhiva nalazimo u prepisci advokata dr Dragića Joksimovića i Gradskog poglavarstva Beograda iz 1938. - kaže Zorica Smilović, arhivski savetnik. - Tako je nastala inicijativa da se dve opštinske ustanove kulture grada Beograda - biblioteka i muzej i pridodata građa Zemunske istorijske arhive stave pod jedan krov. Kulturni dom je otvoren 22. decembra 1940. i nalazio se u Ulici kneginje Ljubice 1.

Projekat rekonstrukcije i dogradnje

Hiljade zahteva, 42 zaposlenih ARHIV grada Beograda ima 2.930 fondova i zbirki - kaže Jelena Nikolić, arhivski savetnik. - Istovremeno, pod njegovim nadzorom nalazi se 26.518 stvaralaca i imalaca arhivske građe na teritoriji grada. Samo tokom 2025. godine obrađeno je 5.500 zahteva građana, dok je Arhiv koristilo oko 300 istraživača iz zemlje i inostranstva. Digitalni repozitorijum ima 5.900 registrovanih korisnika za pregled i pretragu digitalizovane arhivske građe najčešće kartoteke žitelja/prijava prebivališta građana Beograda i zbirke Crkvenih matičnih knjiga. Na društvenim mrežama imaju više od 35.000 pratilaca.

Gradsko Poglavarstvo Beograda je 1939. godine donelo odluku da se istorijska arhiva bivše Opštine grada Zemuna, koja se do tada nalazila u zgradi Magistrata, prenese u prostorije Kulturnog doma. Planirano je da građa bude sređena i čuvana u zasebnoj prostoriji. Ovo zaduženje dobio je Fotije Stanojević, generalni konzul u penziji, zbog poznavanja nemačkog jezika, nacionalne istorije, administracije i diplomatije. Odmah je prionuo na posao, moleći da mu se kao ispomoć dodeli Josif Glik, dotadašnji služitelj-pozivar Odeljka gradskog poglavarstva u Zemunu, koji je radeći više godina na prikupljanju ove građe bio upoznat sa njenim stanjem. Međutim, uvidom u stanje i količinu arhivske građe, koja se sastojala od 1.512 fasikli i zavežanja, protokola, registara i druge građe, Stanojević je ustanovio da bi za njeno sređivanje i popis trebalo više godina.

- Istorijska arhiva bivše Opštine grada Zemuna pripojena je postojećim gradskim ustanovama, Biblioteci i muzeju Opštine grada Beograda, kao zasebna celina pod nazivom "Zemunska istorijska arhiva". Arhivska građa bila je smeštena u dve prostorije opremljene drvenim policama, a planirano je da najinteresantniji i najznačajniji predmeti budu izloženi u posebnim vitrinama. Uviđajući značaj ove istorijske građe, a u želji da je spase od savezničkog bombardovanja 1944. Marija Ilić Agapova ju je sklonila u trezor Narodne banke. Posle Drugog svetskog rata sudbina arhivske građe pratila je stanje u zemlji, arhive su bile u haosu, a usled neznanja arhivska dokumenta korišćena su za grejanje ili preradu. Građa istorijske arhive bivše Opštine grada Zemuna vraćena je u stare prostorije, ali u rasutom i potpuno nesređenom stanju. Zaštita ove vredne građe nastale u periodu od 18. do 20. veka, čiji najstariji dokument datira iz 1749. godine, a koju je sačinjavao budući fond Zemunskog magistrata, bio je neposredan povod za osnivanje Istorijskog arhiva Beograda.

Podaci o 1.009.031 Beograđana KAO izuzetna građa u Arhivu se čuvaju kartoni žitelja, odnosno prijave prebivališta građana koji su živeli ili boravili u Beogradu i Zemunu u periodu od 1922. do 1952. U 851 kutiji čuva se 1.009.031 karton koji sadrže lične podatke o osobi koja je imala prebivalište u Beogradu. Arhiv poseduje 823 crkvene matične knjige od 1721. do 1919. godine - 755 pravoslavnih knjiga, 59 katoličkih, sedam jevrejskih, dve evangelističke knjige. Obrađena je i arhivska građa o zatočenicima koncentracionog logora na Sajmištu. U bazi podataka nalaze se podaci o 3.505 osoba. Urađena je i veb knjiga evidencije zatočenika Banjičkog logora sa podacima za oko 23.500 logoraša.

Prvi upravnik Arhiva bio je istoričar Lazar Ćelap, koji je bio i jedini zaposleni. On je sa velikim entuzijazmom počeo da sređuje zbirku. U početku je dovodio prijatelje i kolege da mu pomognu, a kasnije je zaposleno 45 ljudi. U zgradu Klasne lutrije u Vasinoj ulici Arhiv se seli 1954. i tu ostaje do 1973. kada se useljava u novu zgradu, sagrađenu po projektu arhitekte Milana Jerkovića.

- Legatorstvo je započeto višegodišnjim preuzimanjem zaostavštine Konstantina Koče Popovića i njegove supruge Leposave Lepe Perović - ističe Smilovićeva. - Kasnije su mnogi naučnici, pisci, diplomate, političari, umetnici, ali i obični građani darivali svoju zaostavštinu. Među njima su Dragoslav Draža Marković, njegova supruga Božidarka Kika Damljanović, Vicko Krstulović, Vlajko Begović, Slavko Zečević, Blagoje Nešković, Desanka Mijalković Stambolić, Novak Novak, Milorad Mišković, Jelena Šantić, Jovan Đirilov, Bogdan Kršić, Vanja Kraut, Ivica Mlađenović, Dragomir Acović, Mihajlo Marković, Ivo i Mima Kušanić. Poslednjih godina u Arhiv su stigli legati arhitekte Mihajla Mitrovića, Vojislava Milovanovića i porodični fond Andreja Mitrovića i Ljubinke Trgovčević.