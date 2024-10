ISTRAJNO ČUVAMO UGLED I UTICAJ PROFESIJE: Na svečanosti u redakciji "Novosti" naša kuća proslavila 71. rođendan

TRADICIONALNIM uručenjem godišnjih nagrada našim najuspešnijim kolegama, kao i onima koji jednu, dve i tri decenije vredno rade u našoj kući, u svečarskoj i srdačnoj atmosferi danas je u redakciji "Novosti" proslavljen naš 71. rođendan.

D.MILOVANOVIĆ, N.SKENDERIJA

Glavni i odgovorni urednik našeg lista Milorad Vučelić podsetio je da su "Novosti" ovu godinu počele sa Sretenjskim ordenom prvog reda, najvišim priznanjem koji Srbija dodeljuje.

Vučelić je zaposlenima još jednom pročitao rođendanske čestitke naših najviđenijih ličnosti, u kojima nam patrijarh Porfirije poručuje da su "Novosti" i samo "Novosti" jedinstvene po afirmisanju tema vezanih za crkvu i da toj doslednosti ne mogu da naude ni dnevnopolitički događaji, drugačije intencije niti pomodne senzacije", predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da su "Novosti" temelj srpskog nacionalnog izveštavanja i zaštite vitalnih interesa srpskog naroda ma gde on živeo, čuvar srpske crkve, tradicije, države i više od svega ćiriličkog pisma", dok episkop bački Irinej kaže da smo "list koji je po naslovu večernji, a u stvari i jutarnji i prepodnevni i podnevni izvor pouzdanih, verodostojnih i što je najvažnije proverljivih vesti i podataka o aktuelnim zbivanjima na domaćoj i međunarodnoj sceni, kao i propratnih, u najvećoj mogućoj meri objektivinih, a u svakom slučaju istinoljubivih analiza i interpretacija zasnovanih isključivo na srpskom stanovištu".

Foto: D. Milovanović

- Nijedna od ovih čestitki nije napisana rutinski, nije plod stručnih službi koje to pišu, a mi novinari znamo kada se piše svojom rukom. Upućene su direktno vama. Ovo je vreme, kako je rekao Asanž, kada je izrečena presuda novinarstvu. Mi još uvek opstajemo samo u nedostatku dokaza i zbog toga što nećemo da priznamo tu presudu. A, to je veliki podsticaj za nas, da se ta presuda ne izvrši. Štampani mediji su, kažu, u krizi, ali ne zaboravimo da su oni na Zapadu očuvali svoj ugled i uticaj. Ove čestitke su podsticaj da imamo kome da prenesemo to. Nažalost, ljudi beže od novinarstva i mi treba da vratimo taj ugled. I ova priznanja su podsticaj i svaku zgodu za slavlje i praznovanje treba iskoristiti jer sledeći dan možda bude sumoran. Moramo se izboriti za očuvanje ove profesije, da imamo kome da prenesemo naša znanja i našu strast - poručio je Milorad Vučelić i dodao stihove akademika Matije Bećkovića koji nam je za rođendan poklonio pesmu posvećenu Novaku Đokoviću a čiji se stihovi: "Oličenje svega što mislimo o sebi i demanti svega što drugi misle o nama" odnose na "Novosti".

Priznanja najboljima i jubilarne nagrade uručili su direktor Društva "Novosti" Olivera Anđelković i glavni i odgovorni urednik Milorad Vučelić.

Foto: D. Milovanović

Najvažnija nagrada u životu jednog novinara "Novosti" je Nagrada "Slobodan Glumac". Ove godine uručena je Goranu Čvoroviću, našem dopisniku iz Pariza. Čvorovićeve tekstove zbog ozbiljnosti pristupa svakoj temi, kao i ekskluzivnosti, često citiraju i u regionu, ali i u mnogim evropskim prestonicama.

- Goran je profesionalac najvišeg ranga. Od 1995, kada je stalno zaposlen u "Novostima", postaje jedan od onih koji je neizmerno doprineo afirmaciji, ugledu i respektabilnosti naše kuće. Njegovi tekstovi na sajtu "Novosti" u poslednjih godinu i po imali su više od tri miliona pregleda - piše u obrazloženju žirija. - Svojim predanim radom, Čvorović je stekao ugled i u zemlji iz koje izveštava, širom su mu otvorena vrata u visokim javnim francuskim ustanovama, što dokazuju njegove ekskluzivne reportaže, intervjui sa političarima, piscima, nobelovcima, slikarima, sportistima, običnim, a velikim ljudima...

Nagrada za kontinuirani jednogodišnji urednički rad dodeljena je Danijeli Miladinović, uredniku nedeljnog izdanja "Večernjih novosti". Uz nju su naše nedeljne "Novosti" ostale sinonim za istinu, čast, poštenje, pomoć i sve ono što je naš narod vekovima baštinio kao svoje istinske vrednosti.

Priznanje za najbolju fotografiju dobio je foto-reporter Igor Marinković koji je svojim objektivom ovekovečio jedinog stanovnika Buinje kod Hrvatske Kostajnice, koji u tom selu živi sam već 21 godinu. Ovde se još jednom pokazala Igorova sposobnost da uhvati emocije i suštinu priče kroz svoj objektiv.

Čvorović: "Novosti" su mi sve dale IZ Pariza je, na uručenje Nagrade "Slobodan Glumac" koju naša kuća dodeljuje za životno delo, stigao naš kolega Goran Čvorović. Zahvalio se dirljivim rečima: - Izuzetna mi je čast, velika satisfakcija i zadovoljstvo što mi je pripalo najveće priznanje moje matične kuće i jedno od najznačajnijih u srpskom novinarstvu koje nosi ime novinarske legende, vizionara moderne dnevne štampe, nedostižnog Slobodana Glumca. Trudio sam se da tokom svog rada, koliko su mi to sposobnosti dozvoljavale i doslovno pratim trag jednog od osnivača "Večernjih novosti", koji je i sam tokom svoje plodonosne karijere bio dopisnik iz Pariza, grada iz kog imam priliku da izveštavam. Sve što imam, dale su mi "Večernje novosti": zanimanje, karijeru, posao koji volim, grad u kome sam se pronašao, priznanja, putovanja, susrete s velikanima, egzistenciju, nervozno srce i grižu savesti kada ponekad, kao i svi vi, zbog obaveza, ali pre svega novinarske žice i strasti, samoinicijativno propustim slavski ručak. Porodica je prva u srcu, ali druga u redosledu obavljanja stvari, kako to biva u nas novinara, i zato ovo priznanje posvećujem i njima. I mojim roditeljima, koji su na moju radost danas ovde s nama, i koji i dan-danas prilježno isecaju i čuvaju svaki moj objavljeni tekst, onako kako to valjda samo roditelji mogu. Posebno mi je drago što se ova velika i značajna nagrada sticajem okolnosti poklapa sa početkom moje 30. godine stalnog rada u "Večernjim novostima" u kojima sam se zaposlio 1995, baš na današnji dan. Hvala vam, drage kolege i prijatelji, sekretari, administrativci, novinari i urednici, s kojima, iako na daljinu, svakodnevno delim novinarsku sudbinu. Hteo bih u ovom trenutku da se setim i svih naših kolega koje su nas, nažalost, u međuvremenu napustile. Drage kolege, moj čuveni filmski rođak Ilija Čvorović je rekao: "Mene ako se sete - sete se, ako se ne sete, nikom ništa, ja sam samo vršio svoju dužnost." Setili ste se i hvala vam na tome! Da parafraziram i slavnog pesnika: Moj zanat mi je sada dao vrh s kojeg ću pasti. Do sada nisam imao odakle da padam. Ovom nagradom ste me podsetili i da vreme ne stoji.

Dopisniku naše kuće iz Novog Sada Ljiljani Preradović uručena je nagrada za jednogodišnji novinarski rad, priznanje za rad na portalu "Novosti" dobila je Marija Stevanović, a najbolji honorarni saradnik u protekloj godini bila je lektor Danica Bulut Jakovljević.

Priznanja za izuzetan doprinos u nenovinarskom sektoru dobile su Snežana Jevrić iz sektora finansija i Tatjana Žukov Kovačić iz službe marketinga, dok je CEO menadžer u našoj internet redakciji Marko Đorđević dobio nagradu za digitalni razvoj.

Na proslavi 71. rođendana "Večernjih novosti" uručena su priznanja za 10, 20 i 30 godina neprekidnog rada u našoj kući. Zahvalnicu za deceniju rada u "Novostima" dobila je Marica Antić, za 20 godina Boris Antić, Divna Čanaćević, Milan Babović, Nikola Cvetković, Marija Dimitrijević Vesković, Vladimir Arnaut, Dragutin Stevanović, Vladica Stamenković i Mirko Janjušević. Pune tri decenije u "Novostima" su Nebojša Golić, Zoran Jovanović, Zorica Pešić Čorbić, Ljiljana Smilevski i Sead Čehajić.