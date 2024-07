VARTOLOMEJ OTIMA ESFIGMEN UZ POMOĆ SAD: Moskovska patrijaršija reagovala na optužbe Carigradskog patrijarha o manastiru na Svetoj Gori

MONASI svetogorskog Esfigmena javljaju da je ovaj manastir i dalje u okruženju policajaca koji traže dozvolu Svete epistasije, vlade monaške republike, za upad u srednjovekovnu svetinju i hapšenje njenih kaluđera. Kao obrazloženje navode optužbu Carigradskog patrijarha Vartolomeja da je najsiromašniji manastir na Atosu, u kome monasi gladuju zbog totalne blokade, "centar za obuku ruskih komandosa".

Foto: Printscreen

Na ove nesuvisle optužbe reagovala je i Moskovska patrijaršija.

- Konstantinopoljski patrijarh Vartolomej neće prestati da koristi svoje veze sa američkim Stejt departmentom da bi uzeo pod kontrolu manastir Esfigmen na Svetoj Gori Atonskoj. Vartolomej utiče na grčke vlasti da se sporovi rešavaju nasiljem, jer je to za njega postalo uobičajeno. Tako se ponaša jer iza sebe ima američke diplomate uz čiju je pomoć pomagao i raskolničku ukrajinsku crkvu. Mnogobrojne napade raskolnika na sveštenike i vernike kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Vartolomej nije hteo da osudi. Kada su raskolnici otimali hramove kanonskoj crkvi, on nije pokazao nikakav osećaj žaljenja - izjavio je savetnik ruskog patrijarha protojerej Nikolaj Balašov.

Protojerej Nikolaj Balašov / Foto arhiva Protojerej Nikolaj Balašov

Paralelno sa aktuelnom policijskom opsadom izvodi se i medijski napad na Esfigmence. Zapadni medijski koncerni monahe slavnog manastira koji je još od 10. veka sinonim za strogost i podvižništvo, i koji je u vreme Romejskog carstva davao prave Vaseljenske patrijarhe i velike teologe, nazivaju "raskolnicima i skvoterima", a monahe poreklom iz Rusije "agenturom Moskve". Te izraze su preuzeli od Carigradskog patrijarha, koji formalno nosi titulu "vaseljenskog" ali po zakonima Turske mora da bude njen državljanin i duhovni je poglavar samo turskim Grcima. Istoričari crkve smatraju da je samo pitanje vremena kada će patrijarh sa istanbulskog Fanara i monahe Srbe u Esfigmenu takođe proglasiti agentima ili komandosima.

FOTO: Privatna arhiva Prof. dr Veljko Đurić Mišina u pristaništu Esfigmena

- Na tron Carigradskih patrijarha se od početka Hladnog rata postavljaju ljudi koji imaju državljanstva i Turske i SAD, a ispunjavaju samo zadatke koje im je dala Amerika. Napad na Esfigmen je deo istorijskog procesa dugog trajanja, koji ima paralelu sa pohodima latinskih krstaša za "oslobođenje Hristovog groba u Jerusalimu": oni taj zadatak nisu ispunili, ali su uništili pravoslavno Romejsko carstvo. Ni cilj napada na Esfigmen nije samo ovaj manastir, već sekularizacija Svete Gore, koja traje duže od milenijuma i predstavlja nepodnošljiv simbol tradicionalnih vrednosti čovečanstva za sadašnje "krstaše" iz NATO koji hoće da prezmu ceo svet - kaže prof. dr Veljko Đurić Mišina, vodeći srpski istoričar crkve.

Esfigmen se zamerio Carigradskom patrijarhu i zato što je, za razliku od mnogih drugih manastira, odbijao donacije Zapada, javno govoreći da one vode ka dužničkom ropstvu i pokoravanju "darodavcima" koji žele da sekularizuju monašku republiku. To je do prosjačkog štapa dovelo svetinju čiji su ktitori bili romejski carevi, ali i srpski vladari: car Dušan, car Uroš, despot Đurađ Branković i svi njegovi potomci. Imanja i metosi Esfigmena, u koje nisu dirali ni Turci, odlukama grčkih sudova su prethodnih godina oduzimani u korist dvojice monaha takozvanog Novog Esfigmena, koje je odabrao Carigradski patrijarh. Tako je više od 100 istinskih Esfigmenaca prinuđeno da živi od milostinje i useva iz malih bašti oko manastira okruženog brdima pokrivenim makijom i zmijama.

foto: Boris Subašić Unutrašnjost Esfigmena

- Sve nam je oduzeto. Mnogo puta nemam ni pet evra da kupim nešto starom sabratu. Dakle, neka starci umru jer to želi dvoje ljudi? Bože, gde smo mi? Zabranjuju nam da izađemo iz manastira po hranu, ali ko god dođe, mi ćemo ga ugostiti, daćemo mu parče hleba da pojede i ponudićemo ga čašom vode. To dugujemo braći koja nam pomažu. Moja poruka je: ostanimo Grci i pravoslavci i vratimo se našim običajima i moralu, jer je svaki narod koji ruši moral i običaje predodređen za uništenje - kaže esfigmenski iguman Metodije.

Istoričare aktuelna situacija podseća na onu posle osvajanja Carigrada 1204, kada su krstaši došli na Svetu Goru, pljačkali manastire i terali monahe da pređu u uniju pod pretnjom smrti.

- To je do pojave NATO bio istorijski presedan, jer je i Osmansko carstvo poštovalo samostalnost monaške republike na Atosu, čak se ni Hitler nije usudio da dira u svetogorsku autonomiju. NATO napadi na Svetu Goru neće prestati i ne bi bilo iznenađenje da počnu pritisci na slovenske manastire, pre svega ruski Pantelejmon. NATO ne može da oprosti posetu Putina, koga su monasi Pantelejmona smestili u tron za careve. Ipak, mislim da se Alijansa ovoga puta preračunala. Iskustvo pokazuje da Atos, Bogorodičin vrt, ima jače zaštitnike - kaže dr Đurić.

foto: Boris Subašić Esfigmen

SMRT U OPSADI

SAVETNIK ruskog patrijarha protojerej Nikolaj Balašov je podsetio da je tokom pokušaja "čišćenja" Esfigmena po nalogu Vartolomeja pre dve decenije život izgubio 25-godišnji monah, čija je "krivica" bila to što se našao van manstira i što je želeo da se vrati svom bratstvu.

EMIN FAHIR GJUR, JEDAN OD LIDERA OPOZICIJE U TURSKOJ, TRAŽI MERE PROTIV CARIGRADSKOG PATRIJARHA

(podtekst na 4 stupca) VARTOLOMEJU PRETE ODUZIMANjEM DRŽAVLjANSTVA

JEDAN od lidera turske opozicione partije ATA Emin Fahir Gjur predlaže da se carigradskom partijarhu Vartolomeju oduzme tursko državljanstvo ako nastavi antitursku delatnost. Kao povod naveo je učešće patrijarha Vartolomeja na samitu oko Ukrajine u Švajcarskoj, gde je posle konferencije potpisao zajedničku deklaraciju. Ministarstvo spoljnih poslova Turske je protestovalo što su organizatori pozvali Vartolomeja, koji po turskom zakonu nema pravo da se bavi politikom nego samo da se brine o grčkim pravoslavnim vernicima u Istanbulu.

Navodeći da je glavni zadatak Vartolomeja i američkog arhiepiskopa Konstantinopoljske crkve Elpidofora (koji je "viđen" za naslednika carigradskog patrijarha) služenje vernicima, kao i da Tursku ne mogu da napuste bez dozvole prefekture rejona fatih u Istanbulu, Gjur kaže da su oni "otišli predaleko" i da nastupaju na međunarodnim skupovima sa antiturskim izjavama kao nedavno kada je Elpidofor rekao da je Turska nezakonito okupirala sever Kipra.

Gjur smatra da na to patrijarha treba da upozori predsednik Redžep Tajip Erdogan. A ako nastave sa antiturskim izjavama obojicu treba lišiti turskog državljanstva i Vartolomeja odstraniti sa dužnosti koju ima na Fanaru, delu Istanbula, gde se nalazi patrijaršija.

Moskovska patrijaršija je u oktobru 2018. prestala da komunicira sa carigradskim patrijarhom i saopštila da ga američki Stejt department koristi za sprovođenje politike SAD.