SRPSKI ZA CEO SVET: U Nikšiću počela Letnja škola našeg jezika za strance i naše sunarodnike iz dijaspore

U NIKŠIĆU je juče počela četvrta Letnja škola srpskog jezika za strance i pripadnike dijaspore koja će u gradu pod Trebjesima trajati do 24. jula, a potom se još četiri dana "seli" na primorje, u Budvu ili Herceg Novi. Pod sloganom "Učite srpski" naš jezik je sabrao 35 polaznika iz 13 zemalja: Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske, Grčke, Austrije, Poljske, Kanade, SAD, Nemačke, Slovenije, Švajcarske i Italije. I zaista svet u malom, pa se krilatica: "Govori srpski da te ceo svet razume" i potvrđuje.

V.K.

Marsel Lokarlo iz Austrije je odrastao u Mariboru u Sloveniji. Njegov deda je dugo živeo u Austriji, da bi kasnije porodica život nastavila "preko granice".

- Govorim slovenački i mnogo mi je stalo da naučim i srpski. Angažovan sam u hotelijerstvu i moj život vezan je za Italiju, ali me to nije sprečilo da dođem u Nikšić i Crnu Goru i naučim vaš jezik - kaže za "Novosti" Lokarlo. - Nisam ovde došao kao neko ko nema pojma o srpskoj naciji i njenim velikanima u istoriji i kulturi. Znam da je Vuk Karadžić živeo u Beču gde se oženio sa Bečlijkom Anom Marijom Kraus. I veliko delo Njegoša "Gorski vijenac" štampano je u Beču. To su dovoljni razlozi da dođem u Nikšić.

Foto: V. Kadić INTERESOVANjE Polaznici došli iz 13 zemalja

Student Ana Babajeva je došla iz Rusije, iz podmoskovlja. Zainteresovana je da nauči srpski jezik, da više sazna o srpskom narodu, njegovoj istoriji, kulturi, tradiciji.

- Srećna sam što sam ovde, jer želim da naučim srpski jezik. Koliko ću u tome uspeti videćemo. Znam da su Rusi i Srbi slovenski narodi, da su bili kroz istoriju uvek zajedno, kao i danas. Rusi i Srbi su braća - poručila je Babajeva.

U OSNOVI VUKOVE REFORME ZAHVALjUJUĆI svesrdnoj pomoći Opštine Nikšić škola je postala tradicionalna. - Reformator srpskog jezika Vuk Karadžić je govor sa ovog područja uzeo kao osnovu svoje reforme. Njegova majka Jegda je sa teritorije nikšićke opštine, a otac Stefan nedaleko odavde, iz Petnjice kod Šavnika, tako da Nikšić jeste zaista pravo mesto da počnete da učite srpski jezik - kazao je polaznicima prvi čovek grada podno Trebjesa Marko Kovačević. - Za završetak ove škole svakako jeste najbolje i naše primorje odakle taj srpski jezik evo već vekovima ide u svet i komunicira sa drugim narodima i sa drugim državama. Srpski jezik postaje popularan i na globalnom nivou, pre svega zbog naših sportista kao što su Nikola Jokić i Novak Đoković, tako da ste i vi koji ste polaznici ove škole u sličnoj misiji poput njih dvojice da naš jezik popularišete i da onda zaista fraza da govorimo srpski da nas ceo svet razume bude u potpunosti istinita.

Predsednik Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori prof. dr Jelica Stojanović kazala je:

- Učeći srpski jezik bićeš učen od srpskog jezika, kulture, istorije, naroda, prijateljstva, ljubavi.

Foto: V. Kadić Ana Babajeva stigla iz Rusije

Ona je podsetila polaznike da je Matica srpska najstarija srpska književna kuturna i naučna institucija osnovana 1826. godine u Novom Sadu čiji je prvi član iz Crne Gore bio slavni pesnik i vladika Petar Drugi Petrović Njegoš.

Nastava u ovoj školi najpre podrazumeva učenje srpskog jezika i organizovana je u tri nivoa. Predviđena su predavanja univerzitetskih profesora iz srpske književnosti, filma, istorije Srba, srpskog jezika i ćirilice, istorije Crne Gore, umetnosti, nauke, religije...

Foto: V. Kadić Marsel Lokarlo iz Austrije

Biće upriličene i mnoge vannastavne aktivnosti: boravak na crnogorskom primorju, obilazak Žabljaka, Crnog i Pivskog jezera, poseta manastirima Ostrog, Cetinje, Župa, Piva, Sabornog hrama u Nikšiću, a organizovaće se pesničke i filmske večeri, festivali, koncerti, učenje narodnih igara...

- Nikšić je centar Letnje škole jer se na njegovom području govori najčistiji Vukovski srpski jezik ijekavskog izgovora koji će polaznici moći da čuju u izvornom obliku. Ijekavski su kroz istoriju, do prihvatanja Vukove reforme od drugih, govorili isključivo Srbi. Zato je važno da ga polaznici Letnje škole srpskog jezika upoznaju. Uz ijekavski polaznici će naravno učiti i ekavski jer su i jedan i drugi izgovor zajedničko biće srpskog jezika - kazala je dr Stojanović.

Foto: V. Kadić OBRAĆANjE Predsednik opštine Nikšić Marko Kovačević i prof. dr Jelica Stojanović

ZAŽIVELA 2019. GODINE ORGANIZATOR škole je Matica srpska - Društvo članova u Crnoj Gori uz podršku Opštine Nikšić, Uprave za saradnju s dijasprom i Srbima u regionu, Republike Srbije i drugim organizacijama i pojedincima. Cilj Letnje škole, zaživele 2019. godine, je da se strancima i našim sunarodnicima u dijaspori kroz učenje srpskog jezika ukaže na ono što je najvažnije u kulturi i tradiciji srpskog naroda. Škola je namenjena i studentima srpskog jezika kao i svim zainteresovanim starijim od 18 godina.

Podsetila je i da se u Crnoj Gori uvek govorio srpski jezik, koji se tako i nazivao u hiljadugodišnjem nasleđu.

- Pisalo se, osim poslednjih godina, isključivo ćirilicom koja se nazivala srpskim pismom. Zato je nama lepo u srpskom jeziku i sa srpskim jezikom, tako će biti, nadamo se, i našim polaznicima - poručila je Stojanovićeva.