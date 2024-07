KORAČAĆU PONOVO ULICAMA SUBOTICE: Mirjana Krnajski zahvaljujući dobroti sugrađana bila u Moskvi na lečenju (FOTO)

DO pre samo mesec dana Subotičanka Mirjana Krnajski (45), obolela od teške i podmukle multiple skleroze, imala je samo jedan san - da stane čvrsto na svoje noge i zagrli svoju ćerku jedinicu.

foto:privatna arhiva

Sanjala ga je više od decenije ali, zahvaljujući dobrim ljudima i ruskim lekarima, on će postati java.

Mirjanina borba sa multiple sklerozom traje od 2009. godine, kada joj se zamutio vid, a posle brojnih lekarskih analiza utvrđeno je da je u pitanju ova teška bolest. Kako pulsne terapije nisu davale rezultat, bolest je galopirala i ovu hrabru ženu prikovala za krevet i invalidska kolica. Jedina nada bio je HSCT tretman matičnim ćelijama u ruskoj državnoj Klinici za hematologiju "Pirogov", koji košta 50.000 evra.

Za samohranu majku koja živi od invalidske penzije ta suma je bila nedostižna. Ali, njena borba, vera i nada za izlečenje podstakli su sugrađane da se još jednom ujedine i za oko mesec dana novac je prikupljen i Mirjana je u ruskoj prestonici primila terapiju.

- Ne znam kako bih opisala taj osećaj zdrave žene. Kad se samo setim... Bila sam u stadijumu da mi je i štakama bilo teško da hodam, i jedan jedini korak sam mogla da pravim samo uz nečiju pomoć, a čak i pranje zuba mi je već postalo naporno. Dani su mi prolazili od ugaone garniture do kupatila. Sve je to vodilo jedino ka trajnom invaliditetu, a to nisam smela da dozvolim, jer sam potrebna svom detetu i morala sam da se borim - seća se Mira, o kojoj su brinule ćerka tinejdžerka i majka od skoro 80 godina.

Jedini tračak nade za Mirjanu je bio HSCT tretman sopstvenim matičnim ćelijama radi zaustavljanja multiple skleroze i poboljšanja nedostataka koji su nastali usled relapsa bolesti. Uz pomoć fondacije "Budi human" i brojnih sugrađana koji su slali poruke, uplaćivali novac i organizovali humanitarne događaje, novac je prikupljen i Mirjana se podvrgla lekarskom zahvatu.

- Do Rusije sam došla na krilima požrtvovanja, podrške, molitvi svih mojih divnih sugrađana, znanih i neznanih ljudi. Iako možda nisam tako izgledala, pregledi su pokazali da je moj organizam jak te su uspeli odjednom da sakupe dovoljan broj matičnih ćelija. Potom je usledilo šest dana hemioterapije, a onda i transplatacija. Zaleđene matične ćelije u tečnom azotu smo simbolično prosuli kako bi bolest nestala u vidu magle - objašnjava Mirjana kroz šta je sve prošla.

Rusi oduševljeni RUSKIM lekarima i medicinskom osoblju Mirjana je ispričala način na koji je stigla do klinike.

- Nisu mogli da veruju da tako nešto može da se dogodi. Rekli su da sam dobila utakmicu pre sudijskog zvižduka. Klinika je sjajna, lekari i sestre stručni i izuzetno prijatni, zaista imam samo reči hvale - dodaje Mirjana.

- Verujte, nisam ni razmišljala da li nešto boli ili šta će biti. Samo sam se molila Bogu i mislila na svoje dete i verovala da će biti dobro. A bilo je više nego dobro - u dahu će ova krhka žena titanske snage. - Kao da sam ponovo rođena. I to zdrava. Hod nije sjajan, još je nesiguran i biće potrebno dosta rehabilitacije da mišići ojačaju. Ali, moje telo je zdravo i ja sam zdrava osoba, koja će do kraja godine koračati ulicama svoje Subotice.

Za taj neverovatan osećaj, koji poznaju samo oni koji su iz teških borbi izašli kao pobednici, Mirjana zahvaljuje svima onima koji su joj pomogli.

- Svaki čovek koji je na bilo koji način bio uz mene je karika u mom lancu pobede. Slava Gospodu na ovoj pobedi. Ne znam kako da izrazim ogromnu zahvalnost, ali verujem da ću kad se oporavim naći način da uzvratim, da iskoristim ovu novu šansu za život koju mi je Bog dao - odlučna je naša sagovornica.