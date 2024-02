OKO 100 LOVACA UČESTVOVALO U HAJCI U IVANJICI: Vuk im bio na nišanu, ali je vešto umakao

Zverka je čak, kako su nam lovci kazali, u jednom trenutku bila na nišanu jednog od lovaca, ali je uspela da umakne prošavši kroz "liniju lovaca". Zato se puške nisu oglašavale, za razliku od prošlonedeljnog lova kada je jedan vuk ustreljen.

Hajka je organizovana poslednjeg dana dozvoljenog lova u sezoni, jer je čopor vukova, koji čine, kako se veruje, četiri jedinke, u prethodnih godinu dana naneo veliku štetu domaćinstvima ivanjičkih sela podno Mučnja.

- Vukovi su samo u našem lovištu zaklali tridesetak lovačkih pasa, kidisali su na torove sa ovcama i na domaće životinje, a stradalo je i mnogo sitnih preživara u lovištu. Ono što je neverovatno jeste da tokom ovih lovnih dana nismo primetili srneću divljač, tako da je jasno i da je ona ugrožena od vukova. Zato smo rešili da organizujemo, u više navrata, lov na ovu zverku - ispričao nam je Milić Tripković, stručno lice za gazdovanje lovištem u Ivanjici.

Tokom jučerašnje hajke, lovci su zapravo u dva navrata, kako se to kaže, pokrenuli vuka, ali je oba puta lukava zver uspela da im pobegne. Jednom lovcu se predator ukazao, ali na daljini od oko 300 metara, pa nije imalo svrhe pucati, dok je drugi put vuk ušao u "liniju lovaca", pa je bilo opasno koristiti pušku.

PROŠLE NEDELjE BILO VIŠE SREĆE

U HAJCI prošle nedelje smo imali više sreće. Odstreljena je jedinka (na slici gore). Nadali smo se da će tako biti i ovoga puta, jer je bilo oko stotinu lovaca. Bili smo dobro organizovani, imali dobre čeke, ali vuk je mudra životinja i teško ga je odstreliti. Posao nam je otežalo to što nema snega, pa nismo mogli da pratimo tragove... Do nove sezone odlažemo puške, a do tada samo želimo da budu što dalje od naših domaćinstava - kazao nam je Milić Tripković.