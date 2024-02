PORUKA IZ PROŠLOSTI U - BOCI: U nekadašnjem hotelu Bačkoj Topoli pronađena zazidana vremenska kapsula (FOTO)

DA mogu da progovore, zidovi nekadašnjeg hotela "Panonija" u srcu Bačke Topole imali bi mnogo toga da kažu o proteklih sedam decenija.

Foto J. L.

Ništa ih nije zaobišlo i sve prilike, od posleratnog perioda, tranzicije do savremenog doba, nosili su na svojim plećima i stoički trpeli njihove posledice. Da od samog početka izgradnje hotela nije bilo sve sjajno, ovih dana posvedočila je i vremenska kapsula pronađena ugrađena u zid objekta čija je rekonstrukcija u toku.

Naime, tokom građevinskih radova na trećem spratu hotela, prilikom rušenja dela zida, izvođači jedne novosadske firme pronašli su zelenu flašu iz koje se nešto naziralo. Pažljivo su je izvadili, ne znajući šta je u njoj, razbili a papire odneli bačkotopolskom Domu kulture.

- To je bilo jako simpatično, pošto je napisano rukom na mađarskom jeziku, rekli su da ne razumeju šta je ovo, ali možda će vam značiti. Kada smo pročitali, imali smo šta da vidimo - poruka nekadašeg graditelja hotela Lajoša Kiškarolja budućim generacijama - priča nam Timea Čipe, direktorka Doma kulture, dok pokazuje originalnu vremensku kapsulu.

Pismo je napisano avgusta 1957. godine, a Lajoš, inače rođen 1903, u njemu govori da su radovi na izgradnji počeli pet godina ranije i da su stajali jer nije bilo novca. Gradilo ga je 60 radnika, od kojih je deset zidara, čiji je on bio rukovodilac.

- Ovo je dragoceno svedočanstvo, jer se nije znalo tačno kada je počela izgradnja hotela.

Timea Čipe, Foto J. L.

On nam otkriva da su podrum i prvi sprat izgrađeni još 1952. Hotel se podiže na mestu porodične kuće Mace Pataki, udovice Ištvana Vidakovića, koja se više nije uklapala u gradsku celinu, te ju je Opština otkupila. Taj objekat je imao i trgovinu i gostionu, ali se ne zna ko je tu kući izgradio, možda baš baron Pal Kraj - dodaje naša sagovornica.

- On nam govori i da je pre rata bio trgovac, ali da zbog novog političkog režima već osam godina radi kao zidar.

Foto Dom kulture Bačka Topola

Vispreni Lajoš u svom pismu komunicira i sa nama, budućim generacijama.

- Kakva je situacija sada, dok u ruci držite ovo pismo? Polovina nas misli da će biti mnogo bolje, ali druga polovina je pesimistična. Dok ovo čitate možete da procenite u kom smeru je svet otišao, da li je zaista postao bolje i lepše mesto za život - svojim rečima Kiškarolj nas tera na razmišljanje.

Timea Čipe, Foto J. L. Sin Robert je dobio primerak očevog pisma, Foto Dom kulture Bačka Topola

Rukovodstvo opštine i Doma kulture pronašli su naslednike tvorca ovog svedočanstva i njegovom sinu, 97-godišnjem Robertu, predali uramljenu verziju pisma.

- To je bilo zaista emotivno, a od njega smo saznali da je njegov otac bio posvećen zavičajnoj istoriji, porodica je znala za postojanje kapsule, a iste takve se nalaze ugrađene u hotelu na Zobnatici i zgradi "Žitokombinata". U to doba to nije bilo retkost da se pišu i na ovaj nači sačuva svedočanstvo o nekom događaju, ali se one ne pronalaze često. Zbog toga smo zahvalni radnicima "Inobačke", koji su je sačuvali - dodaje Timea Čipe.

- Pismo smo digitalizovali i to predali zavičajnom odeljenju, originali su još kod nas, ali ćemo ih u dogovoru sa izvođačima, kada se za to steknu uslovi, vratiti na staro mesto. Uz to, napisaćemo i mi jednu, o svemu što je danas aktuelno, i te dve kapsule će biti zajedno uzidane u ovaj objekat.

Posle turbulentnih početaka, o kojim nas je upoznao Lajoš Kiškarolj, nekadašnji hotel "Panonija" decenijama je bio simbol Bačke Topole. Sve do devedesetih, "tužnih i nesretnih", kada je privatizovan i kada počinje njegova obnova. Tada je nadograđen još jedan sprat, čime je, kako se posle ispostavilo, narušena statika objekta. U međuvremenu, objekat od preko četiri hiljade kvadratnih metara, zaplenila je banka na ime dugovanja.

Sin Robert je dobio primerak očevog pisma, Foto Dom kulture Bačka Topola

Preduzeće odlazi u stečaj a obnova staje, te početkom dvehiljaditih hotel postaje ruina u samom centru varoši.

Kako bi rešila sudbinu hotela, Opština Bačka Topola je 2015. godine podigla kredit od 40 miliona dinara i kupila objekat. Izrađen je projekat obnove, nadograđeni sprat je srušen i izgrađen je novi krov. Agilnošću lokalne samouprave uz veliku pomoć Vlade Mađarske obezbeđeno je 440 miliona dinara za obnovu hotela. Kako je najavljeno, Vlada naših severnih suseda u obnovu hotela uložiće 1,3 milijarde forinti (oko 330 miliona dinara), dok će ostatak biti finansiran iz budžeta Opštine. Radovi na obnovi počeli su septembra 2021. godine. Kako je planirano, u zgradi će biti novo sedište lokalne samouprave, kulturni i administrativni centar opštine, kao i učenički dom.

Lajoš Kiškarolj, Foto Dom kulture Bačka Topola

Novi izvođač radova

RADOVI na rekonstrukciji su zapeli, a zbog neispunjavanja ugovornih obaveza Dom kulture u Bačkoj Topoli početkom prošle godine raskinuo je ugovor sa izvođačem radova. Posle tendera i komplikovane procedure, krajem prošle godine izabran je novi izvođač radova, koji ima zadatak da objekat konačno završi.