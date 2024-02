NADAHNJUJU ČITAV NAŠ NAROD: Bojan Suđić o nagradi "Večernjih novosti"

U današnjem umnogome dehumanizovanom svetu, žiri za dodelu nagrada za najplemenitiji podvig koja traje 60 godina sve više dobija na važnosti. Dirigent Bojan Suđić je iz tog razloga učešće u žiriju shvatio kao veliku čast.

Bojan Suđić, Foto Z. Jovanović

- Drago mi je da sam deo tima koji prepoznaje nešto najplemenitije i daje određene poruke društvu koje su to vrednosti koje treba da prepoznajemo u nama, a ne samo one materijalne koje se uglavnom neguju - izjavio je Suđić koji je prvi put učestvovao u izboru dobitnika zlatnih i srebrnih plaketa. - Ono što prevazilazi samu prazninu ljudskog postojanja su ovi dobitnici koji su često prevazišli i sam naziv ove nagrade, jer plemenitost je divna osobina, a mi imamo na listi prave heroje. Ti heroji su oni koji treba da nadahnjuju čitav narod i mnoge druge da krenu njihovim stopama jer se oni koji nešto dobro urade kod nas osećaju usamljenima, da to nije poželjan način ponašanja i da ih drugi tretiraju kao čudake ukoliko osećaju da drugom treba priskočiti u pomoć, da se treba žrtvovati. Upravo je lična žrtva ono što dašanje vreme sve manje prepoznaje, a na tome je izgrađena čitava civilizacija, to je uslov opstanka ljudskog roda, identiteta, svega na čemu se temeljimo mi danas.

