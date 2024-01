PRE TAČNO 100 GODINA DVA SRPSKA SELA ZARATILA SU OKO PARČETA ZEMLJE: Bilo je i mrtvih

ČETIRI meštana poginula su u ratu dva srpska sela, koji se pre tačno 100 godina u okolini Kruševca.

U krvavom sukobu meštana Konjuha kod Kruševca i Bresnog Polja nadomak Trstenika teže i lakše je bilo povređeno na desetine ljudi. Sudilo se čak 39.-orici. Uzrok ovog pravog rata, kako je izveštavala domaća štampa, bilo je staro srpsko prokletstvo: svojina nad zemljištem.

Imanje se zvalo "Osredak" i nalazilo se između glavnog korita Zapadne Morave njenog starog korita.

- Morava je skoro svake godine menjala svoje korito, usled čega je dolazilo do sukobai zađevica između Konjuha i Bresnog Polja - piše u jednom od brojnih izveštaja sa "ratišta" u srcu Srbije. - Imanje su obrađivali na grabež: jedni pooru, drugi poseju, a treći berićet oberu. Seljaci su se obraćali za intervenciju i opštinskim i višim vlastima, ali se nije došlo do rezultata.

Jedini zabeležen "rezultat", bilo je formiranje dve "vojske". Kmet sela Konjuh, Mileta Ćolić, čuo je da se Bresnopoljci pripremaju da organizovano upadnu na Osredak i da ga obrađuju, pa je pozvao svoje ljude da ih oružjem spreče. I meštani Bresnog Polja pripremali su se za potencijalni sukob, pa su i oni po dobar rod, krenuli sa puškama, revolverima, motkama i vilama.

Njih je predvodio Vladimir Mandžukić, koji je ubijen čim je kročio na sporni teren. To je označilo početak neviđenog sukoba, koji nije trajalo duže od pet minuta. Pripucale su puške i ubijena su još tri meštana. Kada je razum pobedio, ljudi su počeli da se razilaze i odvoze mrtve i ranjene.

Suđenje je trajalo nekoliko dana, a jedan od optuženih imao je 72 godine. Optuženi su se branili na neverovatne načine, od negiranja tuče do suludih tvrdnji da su svi skupa složno obrađivali zemlju. Tek, mučan proces završio se presudom, koja podrazumeva da su oba sela jednako kriva za rat, a da su organizatori bili Mileta Čolić i Ilija Mandžukić. Većina učesnika rata između dva svetska rata, kažnjena je zatvorom, u trajanju od mesec do šest meseci, pa sve do dve godine. Trećina okrivljenih je oslobođena.

- Do podataka o ovim ratu, došao sam istražujući srpsku štampu od 1849. do 1940.godine, ovaj lokalni rat bio je potpuna nepoznanica široj javnosti - navodi Miloš Stojadinović, hroničar, koji je prikupio novinske izveštaje krvavog sukoba dva sela.

Parče zemlje "Osredak", koje je ratare povelo u rat, nastanjeno je retkim biljnim i životinjskim vrstama. Danas je predivan prirodni rezervat.