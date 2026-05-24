ČOKOLADNI KOLAČ BEZ PEČENJA: Priprema traje samo nekoliko minuta

Hrskavi komadi keksa, bogata čokoladna masa i debeli sloj glazure čine ga savršenim slatkim zalogajem za svaku priliku.

Sastojci

100 gr maslaca

395 gr zaslađenog kondenzovanog mleka

150 gr tamne čokolade (za smesu)

250 gr mlevenog keksa

½ šolje kokosa

½ šolje seckanih oraha (po želji)

2 kašike kakao praha

Za glazuru:

290 gr tamne čokolade

2 kašike ulja (po želji, za sjajniju glazuru)

Priprema

U šerpi na laganoj vatri rastopite maslac, kondenzovano mleko i čokoladu dok se ne dobije glatka smesa. Sklonite sa vatre i umešajte mleveni keks, kokos, orahe i kakao prah. Sve dobro sjedinite. Smesu ravnomerno utisnite u pleh obložen papirom za pečenje (otprilike 18×28 cm).

Za glazuru rastopite čokoladu, po želji dodajte malo ulja, pa prelijte preko podloge i poravnajte. Stavite u frižider najmanje 3 sata da se stegne. Pre sečenja ostavite 15–20 minuta na sobnoj temperaturi.

Prijatno!