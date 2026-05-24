ČOKOLADNI KOLAČ BEZ PEČENJA: Priprema traje samo nekoliko minuta
Hrskavi komadi keksa, bogata čokoladna masa i debeli sloj glazure čine ga savršenim slatkim zalogajem za svaku priliku.
Sastojci
- 100 gr maslaca
- 395 gr zaslađenog kondenzovanog mleka
- 150 gr tamne čokolade (za smesu)
- 250 gr mlevenog keksa
- ½ šolje kokosa
- ½ šolje seckanih oraha (po želji)
- 2 kašike kakao praha
Za glazuru:
- 290 gr tamne čokolade
- 2 kašike ulja (po želji, za sjajniju glazuru)
Priprema
U šerpi na laganoj vatri rastopite maslac, kondenzovano mleko i čokoladu dok se ne dobije glatka smesa. Sklonite sa vatre i umešajte mleveni keks, kokos, orahe i kakao prah. Sve dobro sjedinite. Smesu ravnomerno utisnite u pleh obložen papirom za pečenje (otprilike 18×28 cm).
Za glazuru rastopite čokoladu, po želji dodajte malo ulja, pa prelijte preko podloge i poravnajte. Stavite u frižider najmanje 3 sata da se stegne. Pre sečenja ostavite 15–20 minuta na sobnoj temperaturi.
Prijatno!
