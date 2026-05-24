Torte i kolači

ČOKOLADNI KOLAČ BEZ PEČENJA: Priprema traje samo nekoliko minuta

Milena Tomasevic

24. 05. 2026. u 06:00

Hrskavi komadi keksa, bogata čokoladna masa i debeli sloj glazure čine ga savršenim slatkim zalogajem za svaku priliku.

ЧОКОЛАДНИ КОЛАЧ БЕЗ ПЕЧЕЊА: Припрема траје само неколико минута

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 100 gr maslaca
  • 395 gr zaslađenog kondenzovanog mleka
  • 150 gr tamne čokolade (za smesu)
  • 250 gr mlevenog keksa
  • ½ šolje kokosa
  • ½ šolje seckanih oraha (po želji)
  • 2 kašike kakao praha

Za glazuru:

  • 290 gr tamne čokolade
  • 2 kašike ulja (po želji, za sjajniju glazuru)

Priprema

U šerpi na laganoj vatri rastopite maslac, kondenzovano mleko i čokoladu dok se ne dobije glatka smesa. Sklonite sa vatre i umešajte mleveni keks, kokos, orahe i kakao prah. Sve dobro sjedinite. Smesu ravnomerno utisnite u pleh obložen papirom za pečenje (otprilike 18×28 cm).

Za glazuru rastopite čokoladu, po želji dodajte malo ulja, pa prelijte preko podloge i poravnajte. Stavite u frižider najmanje 3 sata da se stegne. Pre sečenja ostavite 15–20 minuta na sobnoj temperaturi.

Prijatno!

