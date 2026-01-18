OSLIĆ NA POVRĆU IZ RERNE: Ručak iz jednog pleha
„Ako tražite brz, zdrav i ukusan ručak – danas pravimo oslić na povrću iz rerne, sve u jednom plehu!“
Sastojci
- 700–900 gr oslića
- 2 srednja krompira
- 1 batat
- 1 tikvicu
- 1–2 paprike
- 3 čena belog luka
- 4–5 kašika ulja
- so, biber
- alevu papriku
- suvi začin ili timijan
- sok od pola limuna
- peršun po želji
Priprema
Oljuštite krompir i batat i isecite na željene oblike. Tikvicu i papriku isecite, a beli luk sitno naseckajte. Stavite povrće u pleh. Dodajte ulje, so, biber, alevu papriku i suvi začin. Dobro izmešajte da se sve ravnomerno obloži. Stavite pleh u zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite 25 minuta, dok krompir i batat ne počnu da omekšavaju. Oslić posolite, pobiberite i poprskajte limunovim sokom. Poređajte ga preko povrća i dodajte beli luk. Vratite pleh u rernu i pecite još 15–20 minuta, dok riba ne pobeli i ne postane sočna. Kada je gotovo, pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Prijatno!
Preporučujemo
PROTEINSKI KOLAČ SA LIMUNOM I BOROVNICAMA: Ukusni, sočni i puni proteina
16. 01. 2026. u 11:00
KREMASTA PILETINA SA BELIM LUKOM: Piletina koja se pravi za 30 minuta
16. 01. 2026. u 09:00
JUNEĆI KROMPIR PPARIKAŠ: Jelo koje greje i vraća uspomene
15. 01. 2026. u 10:00
PROTEINSKI MAFINI SA ČOKOLADNIM MRVICAMA: Za ljubitelje zdrave ishrane
13. 01. 2026. u 22:00 >> 21:41
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)