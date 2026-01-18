OSLIĆ NA POVRĆU IZ RERNE: Ručak iz jednog pleha

„Ako tražite brz, zdrav i ukusan ručak – danas pravimo oslić na povrću iz rerne, sve u jednom plehu!“

FOTO: Novosti

Sastojci

700–900 gr oslića

2 srednja krompira

1 batat

1 tikvicu

1–2 paprike

3 čena belog luka

4–5 kašika ulja

so, biber

alevu papriku

suvi začin ili timijan

sok od pola limuna

peršun po želji

Priprema

Oljuštite krompir i batat i isecite na željene oblike. Tikvicu i papriku isecite, a beli luk sitno naseckajte. Stavite povrće u pleh. Dodajte ulje, so, biber, alevu papriku i suvi začin. Dobro izmešajte da se sve ravnomerno obloži. Stavite pleh u zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite 25 minuta, dok krompir i batat ne počnu da omekšavaju. Oslić posolite, pobiberite i poprskajte limunovim sokom. Poređajte ga preko povrća i dodajte beli luk. Vratite pleh u rernu i pecite još 15–20 minuta, dok riba ne pobeli i ne postane sočna. Kada je gotovo, pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!