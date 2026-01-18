Ručak dana

OSLIĆ NA POVRĆU IZ RERNE: Ručak iz jednog pleha

Milena Tomasevic

18. 01. 2026. u 17:30 >> 17:28

„Ako tražite brz, zdrav i ukusan ručak – danas pravimo oslić na povrću iz rerne, sve u jednom plehu!“

ОСЛИЋ НА ПОВРЋУ ИЗ РЕРНЕ: Ручак из једног плеха

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 700–900 gr oslića
  • 2 srednja krompira
  • 1 batat
  • 1 tikvicu
  • 1–2 paprike
  • 3 čena belog luka
  • 4–5 kašika ulja
  • so, biber
  • alevu papriku
  • suvi začin ili timijan
  • sok od pola limuna
  • peršun po želji

Priprema
Oljuštite krompir i batat i isecite na željene oblike. Tikvicu i papriku isecite, a beli luk sitno naseckajte. Stavite povrće u pleh. Dodajte ulje, so, biber, alevu papriku i suvi začin. Dobro izmešajte da se sve ravnomerno obloži. Stavite pleh u zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite 25 minuta, dok krompir i batat ne počnu da omekšavaju. Oslić posolite, pobiberite i poprskajte limunovim sokom. Poređajte ga preko povrća i dodajte beli luk. Vratite pleh u rernu i pecite još 15–20 minuta, dok riba ne pobeli i ne postane sočna. Kada je gotovo, pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!

