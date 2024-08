SLASNI MANGO NA TANJIRU: Evo kako da izaberete i očistite ovo egzotično voće

Obožavate mango, ali ne znate kako da odaberete „pravi“ a još manje kako da ga očistite i isečete?

Foto Shutterstock

Ne brinite, ni jedno ni drugo nije teško, naprotiv, samo treba znati kako.

Prilikom kupovine, da biste znali da li je zreo trebalo bi da ga blago pritisnete i ukoliko je mekan i lepo miriše – spreman je za jelo. Ukoliko se desi da prst upada u koru ili da ima braonkaste tačkice po sebi, znači da je prezreo, pa neće imati lep ukus, a ako je tvr onda je još zelen.

Sad kad ste ga „ulovili“ evo kako da ga očistite: prvo ga dobro operite pod mlazom vode i posušite. Da biste lakše rukovali plodom, odsecite samo mali deo sa dna. Imajte na umu da je koštica velika i pljosnata i da se širi kroz čitav centralni deo. Oko nje se nalaze dve šire, pljosnate strane, u kojima se nalazi najveći deo pulpe.

Nožem ih paralelno odsecite, a ono pulpe što je ostalo oko koštice pokušajte da što više odvojite. Zatim na polutkama nožem zasecite mrežu, u zavisnosti od toga koje veličine želite kockice. Uradite to skroz do kore, ali nju nemojte preseći. Zatim uzmite taj deo i rukama ga izvrnite naopačke. Nožem pažljivo sklonite kockice, a ako je mango sasvim zreo, možete to uraditi i prstima. Isto to ponovite i sa drugom polovinom.

Preostale, uske delove manga, očistite tako što ćete samo zarezati po ivici, odmah do kore, a zatim nastaviti nožem uz koru, dok se unutrašnji deo ne odvoji. Iseckajte na kockice i uživajte u fenomenalnom ukusu drevne Indije.

