NE ZOVE SE BEZ RAZLOGA OVAKO: Mekana pogača, uživaćete i u mirisu i u ukusu

Prelepa i izuzetno ukusna pogača, za svečane prilike ali i kada želite da ugodite svojim najmilijima nečim posebnim.

Potrebno je:

- 1 kesica suvog pekarskog kvasca



- 300 ml toplog mleka- 1 jaje- 1 belance- 50 ml ulja- 1 kašika alkoholnog sirćeta- 650 g brašna, mekog- 100 g putera

Za premazivanje:

- 1 žumance

- 2 kašike mleka

- susam

- lan

Priprema:

U dublji sud sipajte suvi kvasac, šećer, toplo mleko i malo brašna. Ostavite 3-4 minuta da se aktivira. Dodajte umućeno jaje i belance, ulje, sirće i so, pa postepeno dodajte brašno i zamesite glatko testo. Pokrijte i ostavite da naraste oko 45 minuta na toplom mestu.

Od nadošlog testa odvojte manju jufku, a ostatak podelite na 1/3 i 2/3. Zatim manju jufku premažite žumancem, umućenim sa 2 kašike mleka, pa uvaljajte u susam i stavite u sredinu pleha (prečnika 26–28 cm). Manji deo preostalog testa podelite na pet jufki, pa svaku razvucite. Premazujte otopljenim puterom (sve osim poslednje), složite jednu preko druge, malo oklagijom razvucite i isecite na 8 trouglova. Razlistajte, uvijte, krajeve stisnite prema sredini i složite oko centralne jufke. Ponovite postupak sa većim delom testa: razvucite, premažite, malo oklagijom razvucite i isecite na trouglove.

Zasecite ih ukoso, provucite krajeve, razlistajte i uvijte, pa ređajte u pleh. Pritisnite po sredini i napravite linijsko udubljenje, pa ostavite još 15 minuta da naraste. Premažite, pospite susamom i lanom. Pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 190 stepeni, oko 35 minuta, odnosno u zavisnosti od vaše rerne.