Peciva i pite

NE ZOVE SE BEZ RAZLOGA OVAKO: Mekana pogača, uživaćete i u mirisu i u ukusu

Bojana Jovanović

29. 04. 2026. u 07:00

Prelepa i izuzetno ukusna pogača, za svečane prilike ali i kada želite da ugodite svojim najmilijima nečim posebnim.

НЕ ЗОВЕ СЕ БЕЗ РАЗЛОГА ОВАКО: Мекана погача, уживаћете и у мирису и у укусу

Foto: Depositphotos/zatletic

Potrebno je:

- 1 kesica suvog pekarskog kvasca

- 2 kašičice šećera
- 300 ml toplog mleka
- 1 jaje
- 1 belance
- 50 ml ulja
- 1 kašika alkoholnog sirćeta
- 650 g brašna, mekog
- 100 g putera

Za premazivanje:
- 1 žumance
- 2 kašike mleka
- susam
- lan

Priprema:

U dublji sud sipajte suvi kvasac, šećer, toplo mleko i malo brašna. Ostavite 3-4 minuta da se aktivira. Dodajte umućeno jaje i belance, ulje, sirće i so, pa postepeno dodajte brašno i zamesite glatko testo. Pokrijte i ostavite da naraste oko 45 minuta na toplom mestu.

Od nadošlog testa odvojte manju jufku, a ostatak podelite na 1/3 i 2/3. Zatim manju jufku premažite žumancem, umućenim sa 2 kašike mleka, pa uvaljajte u susam i stavite u sredinu pleha (prečnika 26–28 cm). Manji deo preostalog testa podelite na pet jufki, pa svaku razvucite. Premazujte otopljenim puterom (sve osim poslednje), složite jednu preko druge, malo oklagijom razvucite i isecite na 8 trouglova. Razlistajte, uvijte, krajeve stisnite prema sredini i složite oko centralne jufke. Ponovite postupak sa većim delom testa: razvucite, premažite, malo oklagijom razvucite i isecite na trouglove.

Zasecite ih ukoso, provucite krajeve, razlistajte i uvijte, pa ređajte u pleh. Pritisnite po sredini i napravite linijsko udubljenje, pa ostavite još 15 minuta da naraste. Premažite, pospite susamom i lanom. Pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 190 stepeni, oko 35 minuta, odnosno u zavisnosti od vaše rerne.

