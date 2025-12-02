POSNA PITA SA PEČURKAMA NA VODI: Recept koji ćete sigurno ponavljati tokom Božićnog posta
POSNA pita sa pečurkama može se spremiti i bez ulja - evo recepta!
Sastojci:
- pakovanje šampinjona
- 1/2 glavice luka
- 1/4 praziluka
- 1 šolja mlevenog paradajza
- kore za pitu
- so
- biber
- mešavina začina
- origano
- voda
Priprema:
Luk, praziluk i pečurke sitno iseckati.
U keramički ili teflonski tiganj sipati šolju mlevenog paradajza i na njemu prodinstati luk, praziluk i pečurke, dodati so i začine po ukusu.
Kore iseći na 3 duže trake, i ređati jednu na drugu, a između premazati vodom, kečapom ili mlevenim paradajzom.
Treću koru premazati pripremljenom smesom i saviti u trougao.
Trouglove slagati na papir za pečenje u đuvečaru.
Peći dok ne porumeni na 200 stepeni.
Kada je pečeno, prekriti vlažnom krpom da odmekani.
(Posna jela)
