POSNA PITA SA PEČURKAMA NA VODI: Recept koji ćete sigurno ponavljati tokom Božićnog posta

POSNA pita sa pečurkama može se spremiti i bez ulja - evo recepta!

Foto: Shutterstock

Sastojci:

pakovanje šampinjona

1/2 glavice luka

1/4 praziluka

1 šolja mlevenog paradajza

kore za pitu

so

biber

mešavina začina

origano

voda

Priprema:

Luk, praziluk i pečurke sitno iseckati.

U keramički ili teflonski tiganj sipati šolju mlevenog paradajza i na njemu prodinstati luk, praziluk i pečurke, dodati so i začine po ukusu.

Kore iseći na 3 duže trake, i ređati jednu na drugu, a između premazati vodom, kečapom ili mlevenim paradajzom.

Treću koru premazati pripremljenom smesom i saviti u trougao.

Trouglove slagati na papir za pečenje u đuvečaru.

Peći dok ne porumeni na 200 stepeni.

Kada je pečeno, prekriti vlažnom krpom da odmekani.

(Posna jela)