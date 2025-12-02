Peciva i pite

POSNA PITA SA PEČURKAMA NA VODI: Recept koji ćete sigurno ponavljati tokom Božićnog posta

В.Н.

02. 12. 2025. u 07:36

POSNA pita sa pečurkama može se spremiti i bez ulja - evo recepta!

ПОСНА ПИТА СА ПЕЧУРКАМА НА ВОДИ: Рецепт који ћете сигурно понављати током Божићног поста

Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • pakovanje šampinjona
  • 1/2 glavice luka
  • 1/4 praziluka
  • 1 šolja mlevenog paradajza
  • kore za pitu
  • so
  • biber
  • mešavina začina
  • origano
  • voda

Priprema:

Luk, praziluk i pečurke sitno iseckati.

U keramički ili teflonski tiganj sipati šolju mlevenog paradajza i na njemu prodinstati luk, praziluk i pečurke, dodati so i začine po ukusu.

Kore iseći na 3 duže trake, i ređati jednu na drugu, a između premazati vodom, kečapom ili mlevenim paradajzom.

Treću koru premazati pripremljenom smesom i saviti u trougao.

Trouglove slagati na papir za pečenje u đuvečaru.

Peći dok ne porumeni na 200 stepeni.

Kada je pečeno, prekriti vlažnom krpom da odmekani.

(Posna jela)

