POSLE STRAVIČNOG SUDARA, DEVOJČICA (7) SE BORI ZA ŽIVOT: Poznato odakle je porodica koja je stradala na Halkidikiju (VIDEO)

NA POKRAJINSKOM putu između Poligirosa i Agios Nikolaosa, 28-godišnja majka i njena šestomesečna sestra su izgubile život na licu mesta, dok je 35-godišnji otac takođe preminuo nekoliko sati kasnije.

Foto: Printskrin Iks/TA NEA

Sedmogodišnja devojčica iz Moldavije, koja je juče teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na pokrajinskom putu Poligiros-Agios Nikolaos, na Halkidikiju, prevezena je na Dečju intenzivnu negu bolnice "Hipokrat" u Solunu, gde je intubirana oko 6.30 ujutru.

Njena 28-godišnja majka i njena 6-mesečna sestra poginule su na licu mesta, dok je nekoliko sati kasnije, nakon što su prebačene u bolnicu u Poligirosu, preminuo i njen 35-godišnji otac.

Devojčica je prethodno prevezena u bolnicu "Poligiros" kao pacijentkinja s višestrukim traumama i ima povrede grudnog koša i prelome butne kosti. Iz tih razloga, podvrgnuta je dvema operacijama kod dečjih hirurga i ortopedskih hirurga, a zatim je ujutru intubirana na odeljenju intenzivne nege dečije bolnice "Hipokrat".

Počasni konzul Moldavije u Solunu, advokat Jorgos Palazis, pažljivo prati njeno zdravstveno stanje, pružajući joj potrebnu pomoć. Prema njegovim rečima za protothema.gr, sedmogodišnja Patricija je pacijentkinja s višestrukim traumama, "ima cev u pneumotoraksu da bi mogla da diše, ima prelome, udarce u vilici, nosu, čelu.

- Otići ću da je vidim čim mi dozvole jer je na odeljenju intenzivne nege dečije bolnice - rekao je Palazis.

🚨 Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου πατέρας, μητέρα και το πέντε μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή τους μετά τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με βυτιοφόρο.



🕯️ Ο πατέρας υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, ενώ το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας… pic.twitter.com/0rWL4ddWuL — TA NEA (@ta_nea) July 15, 2026

U ovom trenutku, gospodin Palazis nije uspeo da kontaktira njene druge rođake u Moldaviji, jer se "još ne zna iz kog je grada".

- Imam telefon, zvao sam ga, ali se još niko nije javio - naglasio je Palazis.

Sudar sa tankerom

Putnički automobil, u kome se nalazila četvoročlana porodica, kojom je upravljao 35-godišnji otac, sudario se frontalno, pod okolnostima koje se istražuju, sa cisternom kojom je upravljao 44-godišnji grčki državljanin.

U žestokom sudaru život su izgubili 35-godišnji vozač, njegova 28-godišnja supruga i njihova šestomesečna devojčica.

Oca su prvobitno spasili vatrogasci i on je u izuzetno kritičnom stanju, sa teškim povredama, prebačen u Opštu bolnicu "Poligiros", gde je, uprkos naporima lekara, preminuo nekoliko sati kasnije.

Četrdesetčetvorogodišnji vozač cisterne (za pražnjenje septičkih jama itd.) nije povređen.

Prema policijskim izvorima, u kontekstu preliminarne istrage koju je sprovelo Saobraćajno odeljenje Poligirosa, vozač je uhapšen i očekuje se da će u podne biti odveden u kancelariju prvostepenog tužioca u Poligirosu.

Grčka policija je ranije izdala saopštenje o nesreći, u kojem se navodi sledeće:

"Juče (15. jula 2026. godine) oko 18:20 časova, na kilometru 28,6 pokrajinskog puta Severna Mudanija - Sitonija, privatno vozilo kojim je upravljao 35-godišnji stranac sudarilo se direktno sa vozilom D.H.F. kojim je upravljao 44-godišnji grčki državljanin, što je rezultiralo smrtonosnim povredama 35-godišnjeg vozača, 28-godišnje strane žene i bebe, kao i povredom maloletnog deteta, koji su se nalazili u prvom vozilu. Preliminarnu istragu o tačnim uzrocima nesreće sprovodi Odeljenje saobraćajne policije Poligirosa."

(protothema.gr)

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