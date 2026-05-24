Svet

PAKLENA ODMAZDA: Putin lansirao Orešnik na Kijev, Zelenski ga nazvao ludakom

Симеуновић А. Милош

24. 05. 2026. u 16:02

RUSIJA je lansirala svoju sofisticiranu balističku raketu srednjeg dometa Orešnik na ukrajinsku Kijevsku oblast tokom masivnog kombinovanog napada raketama i dronom tokom noći 24. maja, potvrdio je predsednik Volodimir Zelenski.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia, YURIY DYACHYSHYN/AFP/Profimedia

 - (Putin) je lansirao svoj Orešnik - rekao je Zelenski u postu u Telegramu nakon napada.

 - Oni su zaista ludi. Važno je da ovo ne prođe nekažnjeno za Rusiju - dodao je on.

Visoki diplomata Evropske unije Kaja Kalas osudila je 24. maja rusku potvrđenu upotrebu rakete Orešnik, nazvavši to „taktikom političkog zastrašivanja i bezobzirnim nuklearnim napadom na ivicu“.

 - Sledeće nedelje će ministri spoljnih poslova EU razgovarati o tome kako da pojačaju međunarodni pritisak na Rusiju - napisala je ona. EU raspravlja o novom paketu sankcija, koji je u petak pokazan ambasadorima.

Liste, koje je Kiiv Independent video, uključuju subjekte koji se bave proizvodnjom projektila, kao i organizacije koje pomažu Moskvi da izbegne sankcije. Rusija se hvalila da je projektil Orešnik sofisticiran, teško presretan sistem koji može da nosi nuklearne bojeve glave, iako u tom svojstvu nije raspoređen protiv Ukrajine.

 

"NOVAC" OSTAO BEZ NOVCA! Flojd Mejveder tvrdi da mu je 175 miliona dolara ukradeno na neverovatan način!

